Ціни на газ ростуть, а заповнення сховищ рекордно низьке: Європа зіштовхнулася з проблемами

Енергетичний ринок Європи знову лихоманить через геополітичну напругу та кліматичні виклики. Ситуація загострюється настільки швидко, що експерти вже попереджають про ризик нової хвилі інфляції.

Що відбувається з цінами на газ у Європі

Вартість природного газу в Європі вперше з 2022 року перетнула психологічну позначку у 97 євро за мегават-годину, про що пише Bloomberg.

Ф'ючерси на нідерландському хабі TTF, який є головним ціновим орієнтиром для регіону, подорожчали на 3,2%. Головна причина – це страх перед нестачею палива цієї зими на тлі ескалації на Близькому Сході.

Трейдери готуються до похолодання, яке неминуче збільшить попит на опалення.

Водночас пропозиція на світовому ринку залишається обмеженою, що змушує європейців жорстко конкурувати за ресурс із покупцями з Азії.

Зверніть увагу! Для пересічних громадян таке зростання оптових цін на газ загрожує новим витком інфляції: дорожчає енергія – дорожчають усі товари на полицях магазинів.

Надії на те, що ринок найближчим часом стабілізується, згасають через продовження бойових дій і перебої з постачанням у Перській затоці,

– йдеться у матеріалі.

Наразі європейські газосховища заповнені приблизно на 75% – це найнижчий показник для цієї пори року за всю історію спостережень, які ведуться з 2009 року.

Наприклад, у Німеччині рівень заповненості становить трохи більше, ніж 61%.

Ціни на газ у Європі все ще значно нижчі за пікові значення попередньої енергетичної кризи. Проте їхнє останнє зростання загрожує посиленням інфляції та уповільненням економічної активності.

Упродовж жовтня імпорт СПГ до Європи поки що відстає від показників минулого року, хоча зазвичай у цей період обсяги постачання різко зростають

Зауважте! На тлі зростання цін на газ ф’ючерси на електроенергію у Франції з постачанням наступного місяця вперше із січня 2023 року перевищили 200 євро за мегават-годину.

Нагадаємо, що Європу чекає складний опалювальний сезон. Причиною є не лише події на Близькому Сході, а й відмова від російського газу.