Мінус чверть: ціни на какао-боби стрімко впали за 2 дні
Джерело:Bloomberg
Котирування ф'ючерсів на какао-боби впало на понад чверть протягом останніх двох днів. Це доволі кардинальна зміна враховуючи, що на початку року, ціни на цей продукт стрімко росли.
Ціни на какао
У понеділок ф'ючерси на какао-боби у Нью-Йорку впали на 16%, та е на 13% вони знизилися наступного дня.
Читайте також Буряк та часник б'ють рекорди, а помідори та огірки ще зростуть: прогноз цін у травніЗверніть увагу! Нині контракт торгується на рівні 7,756 тисячі доларів за тонну, хоча ще в кінці березня котирування перевищували 10 тисяч доларів за тонну.
Побоювання ринку щодо врожаю у Західній Африці після дощів у регіоні трохи знизилися. Близько 75% світового виробництва какао припадає на:
- Гану;
- Кот-д'Івуар;
- Камерун;
- Нігерію.
У Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC)повідомили, що інвестори скоротили обсяг "довгих" позицій у какао до 30,4 тисячі, тобто на 3,3 тисячі, на минулому тижні. Це мінімум за останні 14 місяців.
Що було раніше
У березні ціни на какао сягнули нового рекордного показника – понад 11 тисяч доларів за тонну сировини.
Аналітики хвилювалися, що урожай какао у західноафриканських країнах дуже поганий, через що ринки можуть опинитися в умовах дефіциту. Через це зросли ціни на какао, від січня показник зріс удвічі.
Почали падати акції виробників шоколаду. Витрати на виробництво зростали, через що вони продавали продукцію з меншим вмістом какао.