Ціни на какао

У понеділок ф'ючерси на какао-боби у Нью-Йорку впали на 16%, та е на 13% вони знизилися наступного дня.

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Зверніть увагу! Нині контракт торгується на рівні 7,756 тисячі доларів за тонну, хоча ще в кінці березня котирування перевищували 10 тисяч доларів за тонну.

Побоювання ринку щодо врожаю у Західній Африці після дощів у регіоні трохи знизилися. Близько 75% світового виробництва какао припадає на:

Гану;

Кот-д'Івуар;

Камерун;

Нігерію.

У Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC)повідомили, що інвестори скоротили обсяг "довгих" позицій у какао до 30,4 тисячі, тобто на 3,3 тисячі, на минулому тижні. Це мінімум за останні 14 місяців.

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