Ранковий еспресо чи капучино незабаром можуть приємно здивувати своєю вартістю. На глобальних ринках формується потужний тренд, який здатен переписати цінники у кав'ярнях та супермаркетах.

Чому вартість кавових зерен стрімко летить донизу

На світових біржах, зокрема на майданчику ICE, грудневі ф'ючерси на арабіку подешевшали на 3,59%, а січневі контракти на робусту втратили 2,25%, повідомляє UkrAgroConsult. Котирування робусти взагалі опустилися до мінімуму за останні майже три роки. Головна причина такого обвалу полягає в очікуванні рекордного світового врожаю у сезоні 2026/27 років, про що свідчать дані торгів.

Глобальне виробництво кави може зрости на 6% і сягнути рекордних 189,7 мільйона мішків. Левову частку цього обсягу забезпечить Бразилія, де завдяки ідеальній погоді та рясним дощам очікують зібрати на 14% більше зерен, ніж торік, про що йдеться у звіті Міністерства сільського господарства США. Додатково на ринок тисне В'єтнам, який є головним постачальником робусти у світі.

Зверніть увагу! В'єтнамські фермери вже збільшили експорт на 61% у жовтні, а бразильські постачальники наростили відвантаження на 23%. Для українського споживача це означає, що собівартість імпортної сировини для обсмажувальників знижується. Це з часом може зупинити постійне зростання цін на каву в роздрібних мережах та закладах харчування.

Що відбувається із запасами на світових складах

Ситуація на біржових складах також підтверджує надлишок пропозиції. Станом на середину листопада там накопичилося майже 213 тисяч мішків бразильської кави, що є найбільшим показником за останні роки. Водночас фактичні сертифіковані запаси арабіки поки що залишаються на рекордно низькому рівні. Це трохи стримує ціни від ще глибшого падіння, адже перевірка нових партій потребує додаткового часу.

Важливо! Попередні чотири сезони поспіль світовий ринок кави жив в умовах жорсткого дефіциту, що змушувало власників кав'ярень постійно переписувати цінники вгору. Лише у сезоні 2025/26 років виробництво нарешті перевищило споживання, сформувавши профіцит у 3 мільйони мішків, свідчать дані Міжнародної організації кави. Проте розслаблятися зарано: кліматичне явище Ель-Ніньйо може принести посуху в ключові регіони наприкінці 2026 року, що знову створить ризики для майбутніх урожаїв та вартості вашого ранкового напою.

До речі, в Україні вартість окремих позицій огірка вже сягнула 200 гривень за кілограм. Такий ціновий стрибок стався через завершення сезону плівкових теплиць та різке скорочення пропозиції.