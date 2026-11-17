Чому цінники на ринках раптово поповзли вгору

На гуртовому ринку "Столичний" у Києві вартість окремих позицій огірка вже сягнула 200 гривень за кілограм. Такий ціновий стрибок стався через завершення сезону плівкових теплиць та різке скорочення пропозиції, про що пише AgroTimes.

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Найсильніше по кишені вдарять уманські колючі огірки нового обороту, які наразі є найдорожчими на ринку. Якщо ж шукати дешевші альтернативи, то гладкі огірки від того ж виробника обійдуться у 160 гривень за кілограм. Імпортна продукція також не відстає: за турецькі огірки продавці просять від 145 до 150 гривень.

Що відбувається з цінами на томати

На тлі "золотих" огірків помідори виглядають значно привабливіше для сімейного бюджету. Звичайний червоний томат можна знайти по 70 гривень за кілограм, а популярна "сливка" коштуватиме близько 100 гривень. Любителям жовтих та рожевих сортів доведеться заплатити трохи більше – від 110 до 140 гривень залежно від конкретної позиції на прилавку.

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Зверніть увагу! Традиційно перехідний період між сезонами супроводжується турбулентністю на ринку свіжих овочів. Щойно українські фермери завершують збір врожаю у літніх теплицях, на ринку виникає тимчасовий дефіцит, який швидко заповнюється дорожчим імпортом або продукцією з опалювальних зимових комплексів. Експерти радять споживачам бути готовими до того, що до стабілізації постачань ціни на тепличні овочі залишатимуться на високому рівні.

До слова, у жовтні світові ціни на продукти загалом трохи знизилися. Однак поки одні базові товари стрімко втрачають у вартості, інші продовжують бити цінові рекорди.