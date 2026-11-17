Почему цены на рынках внезапно пошли вверх

На оптовом рынке "Столичный" в Киеве стоимость отдельных позиций огурцов уже достигла 200 гривен за килограмм. Такой скачок цен произошел из-за завершения сезона пленочных теплиц и резкого сокращения предложения, о чем пишет AgroTimes.

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Сильнее всего по карману ударят уманские колючие огурцы нового оборота, которые сейчас являются самыми дорогими на рынке. Если же искать более дешевые альтернативы, то гладкие огурцы от того же производителя обойдутся в 160 гривен за килограмм. Импортная продукция также не отстает: за турецкие огурцы продавцы просят от 145 до 150 гривен.

Что происходит с ценами на помидоры

На фоне "золотых" огурцов помидоры выглядят гораздо привлекательнее для семейного бюджета. Обычный красный помидор можно найти по 70 гривен за килограмм, а популярная "сливка" будет стоить около 100 гривен. Любителям желтых и розовых сортов придется заплатить чуть больше – от 110 до 140 гривен в зависимости от конкретного товара на прилавке.

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Обратите внимание! Традиционно переходный период между сезонами всегда сопровождается турбулентностью на рынке свежих овощей. Как только украинские фермеры завершают сбор урожая в летних теплицах, на рынке возникает временный дефицит, который быстро восполняется более дорогостоящим импортом или продукцией из отапливаемых зимних комплексов. Эксперты советуют потребителям быть готовыми к тому, что до стабилизации поставок цены на тепличные овощи будут оставаться на высоком уровне.

К слову, в октябре мировые цены на продукты в целом немного снизились. Однако пока одни базовые товары стремительно теряют в стоимости, другие продолжают бить ценовые рекорды.