Ціни ростуть швидше, ніж інфляція: чому ліки у Росії не всім по кишені
- Ціни на ліки в Росії зросли на понад 13% за січень-серпень, що перевищує інфляцію в Росії у 3,5 рази.
- Росіяни почали економити на медикаментах, більше купуючи онлайн, із зниженням середнього чека на 12%.
Ліки в Росії стрімко дорожчають, тому населенню доводиться економити. Популярні засоби зросли в ціні щонайменше на 10%.
Як здорожчали популярні ліки в Росії?
У Росії різко зросли ціни на ліки на понад 13% в середньому, повідомляє 24 Канал з посиланням на дані російської аналітичної компанії DSM Group.
У січні-серпні поточного року середньозважена вартість упаковки лікарського препарату склала 416 рублів, що на 13,6% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.
Водночас інфляція у січні-серпні, згідно з Росстатом, склала 3,95%. Таким чином, зростання цін на ліки перевищило загальний показник майже в 3,5 рази. Найпопулярніші серед населення лікарські засоби здорожчали наступним чином:
- Кеторол (знеболювальний і протизапальний засіб) – подорожчав на 30%, до 55 рублів за упаковку з 10 таблеток;
- Нафазолін (краплі для носа) – +25%, тепер коштує 62 рублі за флакон об’ємом 15 мілілітрів;
- Дротаверин (Но-шпа) – +15%, вартість упаковки зі 100 таблеток зросла до 462 рублів;
- Корвалол (25 мл) – +14%, до 53 рублів;
- Анальгін – +13%, тепер 39 рублів за 10 таблеток;
- Еналаприл (гіпотензивний засіб) – +13%, до 27 рублів за упаковку;
- Ібупрофен і Цитрамон (знеболювальні) – +12%, відповідно 51 і 42 рублі;
- Активоване вугілля — +10%, до 20 рублів.
З початку року основне зростання цін спостерігалося серед лікарських засобів, які не входять до списку життєво необхідних та найважливіших лікарських препаратів. При цьому, за даними аналітичної компанії, продаж препаратів у натуральному вираженні знизився за вісім місяців на 2,3%, до 2,8 мільярдів упаковок порівняно з роком раніше.
Росіяни почали економити на медикаментах
Росіяни почали заощаджувати при покупці медикаментів, повідомляє 24 Канал з посиланням на російське ЗМІ Forbes Росія.
Середній чек в аптеках знизився на 12% рік у рік. Дедалі більше людей переходять в онлайн, щоб порівнювати різні пропозиції та обирати оптимальну ціну.
Так за вісім місяців цього року обсяг реалізації препаратів у компанії "Мегаптека.ру" склав 12,8 мільйонів упаковок, що на 43% більше, ніж за аналогічний період 2024-го. У грошах показник зріс на 47%, до 9,3 мільйонів рублів. Таким чином придбання препаратів через онлайн-канали стає способом лікуватися без шкоди для бюджету.
На цьому фоні темпи зростання аптечного ринку сповільнюються.
Що відомо про інфляцію та ціни в Росії?
Економіка Росії стикається з серйозними проблемами. Зокрема інфляція перевищує 20%, грошові ресурси скорочуються, а економічне зростання уповільнюється.
Російський Мінфін запропонував підвищити ставку ПДВ з 20% до 22% для фінансування витрат на війну, що призведе до зростання цін на продукти на 4-6%. Очікується, що економічний прогноз Росії погіршиться.
Ціни на бензин у Росії зросли на 12,73% за рік, що є рекордом за останні 14 років через атаки українських дронів на НПЗ. Українські атаки зупинили майже 40% російських НПЗ.