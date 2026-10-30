Ціни на молоко: чому сировина стрімко дорожчає та що чекає на покупців

Вітчизняна молочна галузь опинилася під потужним тиском економічних та воєнних викликів, що вже позначається на ринку. Ситуація змушує фермерів переглядати прайси, а покупцям варто готуватися до нових цінників у супермаркетах.

Чому вартість сировини пішла вгору

У жовтні закупівельні ціни на молоко-сировину в Україні зросли в середньому на 1 гривню за кілограм порівняно з вереснем. Головними причинами такого стрибка стали гострий дефіцит пропозиції та втрата виробничих потужностей через бойові дії, про що повідомляє Асоціація виробників молока (АВМ).

Зокрема, за молоко екстра ґатунку тепер просять 16,60 гривні за кілограм без ПДВ, вищий ґатунок обійдеться у 16,20 гривні, а перший – у 15,65 гривні. Відповідно, середньовиважена ціна зупинилася на позначці 16,40 гривні, хоча ще у жовтні минулого року сировина коштувала на 70 копійок дешевше.

Як війна та блекаути виснажують фермерів

Зростання закупівельних цін зовсім не означає, що українські фермери почали збагачуватися чи активно розвиватися. Через війну поголів'я корів доводиться евакуювати у безпечніші регіони, частину тварин вимушено пускають під ніж, а постійні загрози перебоїв зі світлом змушують бізнес переходити на дизельні генератори. За нинішньої вартості пального робота на генераторах додає до собівартості виробництва молока від 3,5 до 4 гривень.

Зверніть увагу! Аналітики підкреслюють, що нинішні ціни дозволяють господарствам лише триматися на плаву, покривати поточні витрати, виплачувати зарплати та платити податки. Проте вільних фінансових ресурсів на модернізацію у більшості невеликих ферм просто немає, що за відсутності інвестицій загрожує їм виходом з ринку.

Що відомо про глобальні ризики та передісторію кризи

На українську молочну галузь також потужно тиснуть світові тенденції та епідеміологічні загрози. Раніше на ринку фіксувався надзвичайно активний попит на молочний білок у США, що суттєво обмежило можливості для глобального експорту, а також погодні ризики у Новій Зеландії. Крім того, у 2024 році та першій половині 2025 року високі ціни на вершкове масло змусили багатьох промислових споживачів перейти на альтернативні жири, і зараз попит відновлюється значно повільніше, ніж очікувалося.

Додатковою загрозою для вітчизняних корів є небезпечні інфекції. На Чернігівщині вже існує ризик поширення вузликового дерматиту через спалахи хвороби на території Росії, а в Європі вирує вірус Шамонда, який різко знижує надої та призводить до загибелі тварин. Усе це змушує фермерів витрачати додаткові гроші на заходи біологічної безпеки, що неминуче закладається у кінцеву вартість молока для українських споживачів.

До слова, через прохолодну погоду пропозиція помідорів від українських тепличних господарств суттєво скоротилася, що спровокувало відчутний стрибок вартості. Наразі місцеві комбінати пропонують томати до продажу по 55 – 80 гривень за кілограм.