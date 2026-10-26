Помідори різко подорожчали: що відбувається з цінами та скільки просять у супермаркетах

Чому томати різко додали у вартості та скільки доведеться платити

Через прохолодну погоду пропозиція помідорів від українських тепличних господарств суттєво скоротилася, що спровокувало відчутний стрибок вартості. Наразі місцеві комбінати пропонують томати до продажу по 55 – 80 гривень за кілограм, що в середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня, про що пише EastFruit.

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Як зазначають учасники ринку, постачання тепличних томатів наразі є досить обмеженим та нестабільним. Низка господарств уже заявила про завершення реалізації продукції попереднього обороту, а в інших стаціонарних теплицях достигання істотно уповільнилося. Ба більше, компенсувати дефіцит місцевої тепличної продукції за рахунок імпорту поки що не вдається.

Скільки коштують помідори у великих торговельних мережах

Зростання гуртових цін миттєво позначилося на вартості овочів для кінцевого споживача. У мережі "Сільпо" ціни на тепличні помідори стартують від 85 гривень за кілограм, тоді як рожеві або жовті сорти обійдуться значно дорожче – понад 110 гривень. Супермаркети "АТБ" пропонують томати першого ґатунку в середньому по 75 – 80 гривень за кілограм. Водночас на полицях "Novus" цінники на українські помідори коливаються в межах 89-95 гривень, залежно від калібру та пакування.

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Цікаво! Попри нинішнє подорожчання, ситуація для гаманця споживача залишається кращою, ніж торік. Аналітики підкреслюють, що зараз вартість тепличних томатів в Україні в середньому на 22% нижча, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас виробники мають намір і надалі підвищувати ціни в цьому сегменті за умови збереження поточних темпів збуту, адже пропозиція від місцевих комбінатів залишається вкрай обмеженою.

Раніше ми писали, що через прохолодну погоду пропозиція огірків від українських тепличних господарств скоротилася вдвічі, що спровокувало стрибок вартості одразу на 32% за тиждень. Наразі кілограм цього овочу обійдеться українцям у 55 – 80 гривень.