Дешевший бензин – нижча якість: що треба знати про пальне на АЗС

Дешевий бензин не завжди має належні якісні характеристики. Споживачам варто звертати увагу на три основні методи цінової оптимізації, які є поширеними в Україні.

Як АЗС "оптимізують" вартість пального

Експерт паливного ринку Сергій Куюн закликає обачно ставитися до пропозицій купити дешеве паливо. За його словами, розкид цін у 10–15% на українських АЗС — явище звичне, на відміну від Європи, де різниця становить лише 1–2 євроценти.

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Виняток становлять "холодні" АЗС або станції самообслуговування, де через відсутність персоналу ціни нижчі приблизно на 2 гривні за літр, але не на 7–8 гривень.

Основні методи оптимізації цін пов’язані з відсутністю адекватного технічного та податкового контролю з боку держави.

Ухилення від сплати податків

Закономірність така, що у мереж з низькими цінами на пальне – низьке податкове навантаження і навпаки. Різниця в податках між "соціально орієнтованими" та "дорогими" АЗС становить приблизно 2 гривні за літр.

Більшість клієнтів зазвичай не замислюються над цим фактором, оскільки їм важлива власна вигода, хоча насправді це впливає на їхні витрати загалом.

Якість палива

Особлива увага приділяється бензину, оскільки його легше підробити порівняно з дизельним пальним, хоча винятки трапляються і тут, зокрема додаванням дизельної фракції з міні-НПЗ. За результатами лабораторних перевірок "соціального" бензину, до складу додають 10-15% спиртів, що не тільки збільшує об’єм, але й підвищує витрату пального. За оцінками експерта, перерозхід становить приблизно 7,5% (4 гривні за літр), хоча існують оцінки в 10-12%.

Вартість ремонту автомобіля не включена в оцінку, оскільки вона залежить від багатьох індивідуальних факторів.

Недолив пального

Це явище залишається актуальним не тільки в далекі 90-ті чи 2000-ні, а й сьогодні. Часті скарги на недоливи, особливо з "бочок", вказують на те, що найбільше вони мають місце на цих повністю нелегальних об’єктах, які уникають будь-якого контролю. Завдяки недоливам на 2-3%, вони знижують ціну на 1–1,5 гривні за літр.

Такі точки продажу, як незаконні АЗС у віддалених місцях та промислових зонах, також можуть пропонувати нижчі ціни шляхом економії на інвестиційних та безпекових заходах.