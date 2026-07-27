Ціни на пальне б'ють рекорди: уряд однієї країни ЄС готує нові обмеження

Стрибок цін на пальне та споживчі товари в Італії через війну на Близькому Сході став серйозним викликом для уряду. Тепер влада шукає способи стримати рекордне здорожчання.

Складне завдання для уряду

Кабінет міністрів Італії намагається захистити купівельну спроможність населення та підтримати енергоємні галузі промисловості, пише Reuters.

За даними Міністерства промисловості Італії, у понеділок середні ціни на АЗС по країні становили:

1,982 євро за літр бензину;

та 2,185 євро за літр дизельного пального.

Тоді як ще 3 липня бензин коштував в середньому 1,803 євро за літр, а ціна дизелю була близько 1,882 євро за літр.

Тому на засіданні 27 липня італійський уряд розгляне новий пакет заходів для стримування цін на пальне, який насамперед стосуватиметься вартості дизелю.

Після цього його ретельно обговорять, щоб ухвалити додаткові рішення вже 4 серпня.

Водночас в уряді занепокоєні тим, як нові кроки можуть вплинути на державні фінанси. Адже вони, ймовірно, змусять відхилитися від курсу на скорочення бюджетного дефіциту, який Італія погодила з Євросоюзом.

Заходи для стримування цін

Раніше Італія вже запроваджувала екстрені заходи у відповідь на енергетичний шок, спричинений війною в Ірані. У березні уряд тимчасово знизив акцизи на бензин та дизельне пальне.

Пізніше акцизні послаблення продовжували кілька разів, хоча обсяг податкової пільги поступово скорочували. Зрештою 3 липня вона припинила діяти остаточно.

Однак зниження акцизів за ці кілька місяців коштувало державному бюджету майже 2 мільярди євро.

У Єврокомісії та Міжнародному валютному фонді розкритикували це рішення італійської влади. На їхню думку, Рим мав застосувати більш адресні заходи підтримки, спрямовані насамперед на найуразливіші домогосподарства.

Таким чином, Італія ризикує ще більше посилити дефіцит свого бюджету, якщо знову витрачатиме кошти на стримування цін.

Нагадаємо, у квітні уряд Італії також знизив податки на скраплений нафтовий газ. А прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні закликала нафтові компанії обмежити підвищення цін на автозаправних станціях.