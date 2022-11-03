Пальне на українських АЗС подорожчало: чи повернеться дефіцит та що буде з цінами
З кінця вересня автогаз та дизельне паливо почали стрімко дорожчати – після тривалого літнього спаду цін. Водночас ціни на бензин різних типів протягом осені є доволі стабільними.
Від чого наразі залежить ціна на паливо та чого очікувати до кінця цього року, дізнавалися журналісти 24 каналу.
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Як змінилася ціна на паливо
Влітку всі види палива суттєво подешевшали внаслідок наповнення ринку. Найбільше здешевшав автогаз – на 14,99 гривні. Ціна на дизель за три місяці зменшилася на 3,52 гривні. Бензини A-92, A-95 та A-95+ здешевшали на 1,44, 0,24 та 0,68 гривні відповідно.
Подорожчання автогазу восени
Тренд до здорожчання цін на автогаз повернувся наприкінці вересня. На 1 листопада середньоважена ціна на скраплений газ складала 28,41 гривні, в той час, як 21 вересня вона становила 25,93 гривні. Тобто, підвищення склало 10%.
Ціна в Україні варіюється від 26,25 гривні на АЗС "Авантаж" до 30,29 гривні на АЗС "Mango" у Донецькій області. Ціни на заході України часто дешевші, аніж у східних областях, що залежить від відстані постачань. Наприклад, на АЗС "Mango" у Львівській області складає 26,49 гривні за літр, а у Дніпропетровській області – на 1,16 гривні дорожче.
Дизельне паливо та бензин
Восени дизпаливо подорожчало в середньому з 53,14 гривні за літр до 53,81 гривні. Основний ріст ціни відбувався з 11 жовтня. Ціни на бензин восени дещо зменшилися. Види бензину A-95 та A-95+ за 2 місяці осені спали на 0,31 та 0,73 гривні відповідно.
Від чого залежить ціна на пальне в Україні
Через ракетні обстріли агресора вся нафтопереробна галузь в Україні була знищена, зокрема, було повністю зруйновано нафтопереробний завод у Кременчуці. Окрім того, до повномасштабного вторгнення Україна імпортувала з Росії та Білорусі автогаз. Тому, з початку війни українські трейдери мусили перейти на закупівлі пального у Європі. Через це ціни на пальне в Україні суцільно залежать від ситуації на світовому та європейському ринку.
Подорожчання дизпалива
На європейському ринку пального ціни на бензин тримаються загалом стабільно – у жовтні вони подорожчали на 6 – 8%, але це не є суттєвим підвищенням. Найскладніша ситуація виникла з дизпальним, яке на піках у жовтні здорожчало на 20%.
У перерахунку на гривні подорожчання становило близько 6 гривень на літр. Це підвищило закупівельні ціни для українських трейдерів. Як результат, оптові ціни в Україні збільшилися на 3 – 4 гривні і на 2 – 3 гривні зросли ціни в роздрібних мережах.
Від подорожчання найбільше постраждали роздрібні компанії, які до цього пропонували найвищий рівень ціни та мали найменший запас для підняття ціни. Тому дизельне пальне дещо здорожчало у жовтні. У листопаді ціни можуть піднятися дещо сильніше, але ситуація не критична.
Бачимо, що ситуація з дизельним паливом найбільш складна, але у листопаді ціна може максимально підвищитися лише на 1 – 2 гривні за літр,
– пояснив Сергій Куюн
Він додав, що якщо ціни на європейському ринку стабілізуються, то українські компанії зможуть уникнути підвищення у листопаді.
Ціни на скраплений газ
На подорожчання ціни автогазу вплинуло рішення ОПЕК+ про скорочення видобутку нафти. Такий крок призвів до подорожчання нафтових котирувань.
За словами Сергія Куюна, ціна на автомобільний газ хоч і залежать від нафти, але іноді поводять себе дещо інакше. Зараз ціна подорожчала через дефіцит, що склався на європейському ринку.
Ціни тримаються у напрузі, але ситуація не є критичною,
– каже Сергій Куюн.
Чи вплинуло повернення акцизу
Підвищення ціни на скраплений газ через повернення акцизних податків відбулося ще до ухвалення такого закону і пройшло дуже плавно. Корекція ціни відбулася в межах однієї гривні, як і прогнозували експерти.
Чи може повернутися дефіцит
Виникнення дефіциту на пальне в Україні не очікується. Більш того, наразі на українському ринку виник профіцит, тобто надлишок продукту. Це пов'язано з налагодженням постачань і логістичних шляхів. Фактично, українські трейдери вибудували нову безпечну логістичну систему.
Ми маємо близько 40% постачань автомобільним транспортом. Наразі на ринку палива є багато гравців, що робить систему дуже гнучкою і безпечною. Ця система успішно витримала пік споживання, що тривав з липня по першу половину жовтня.
Закупівля зимового дизпального
З постачаннями зимового дизельного пального є певні нюанси. Україна імпортує близько половини палива з південної Європи, де через кліматичні умови не виробляється зимовий дизель. Незважаючи на це, українські компанії почали укладати контракти на постачання зимового, а також арктичного дизелю.
Щодо постачань були деякі питання, але бачу, що наші трейдери провели перемовини і їх заявки уже підтверджені. Великі мережі почали контрактувати уже і арктичне пальне, яке розраховане на температуру до -32 градусів,
– розповідає Сергій Куюн
Ембарго російської нафти
Вже 5 грудня ЄС припинить морський імпорт російської нафти, а 5 лютого – імпорт нафтопродуктів нижче цінової стелі. Яке саме буде обмеження цін, поки що невідомо. Дефіциту через введені санкції не буде, але занепокоєння у трейдерів викликає саме ембарго на нафтопродукти.
Залежність дизпалива від цього є досить великою. Але, ми бачимо, що вже напрацьовуються план щодо заміни російського палива поставками з Азії та Близького Сходу. Крім цього, активно створюються запаси палива. Тому гадаю, що все буде добре.
Звісно, коли ціна на нафту після введення ембарго зросте, це відіб'ється і на українському ринку. Наприклад, після скорочення видобутку нафти влітку ціни на неї підвищилися з 85 доларів за барель до 97 доларів. Якби цього злету не відбулося, подорожчання на українському ринку восени зовсім не було б помітним.
Прогнози щодо цін на нафту:
- Експерти Goldman Sachs очікують, що вартість нафти марки Brent може зрости до 130 доларів за барель до кінця 2022 року. Підкреслюють, що на ринку фіксують дефіцит, навіть попри сповільнення економічного зростання, тож це тягне ціни вгору.
- Тоді як експерти з Bank of America вважають, що цього року нафта WTI в середньому може торгуватися за ціною у 100 доларів, а у 2023 році ціна впаде до 95 доларів за барель.
- Якщо ж сценарій з рецесією стане реальністю, то прогнозують, що нафта може обвалитися аж до 65 доларів цього року з подальшим падінням до 45 доларів у 2023 році. Адже це безпосередньо вплине на попит, згідно зі звітом Citigroup.
- Натомість у Fitch Solutions в новому прогнозі зазначили, що у 2022 році вартість барелів Brent може досягнути 105 доларів, тоді як наступного року знизиться до 85 доларів за барель.