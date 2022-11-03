Пальне на українських АЗС подорожчало: чи повернеться дефіцит та що буде з цінами

З кінця вересня автогаз та дизельне паливо почали стрімко дорожчати – після тривалого літнього спаду цін. Водночас ціни на бензин різних типів протягом осені є доволі стабільними.

Від чого наразі залежить ціна на паливо та чого очікувати до кінця цього року, дізнавалися журналісти 24 каналу.

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Як змінилася ціна на паливо

Влітку всі види палива суттєво подешевшали внаслідок наповнення ринку. Найбільше здешевшав автогаз – на 14,99 гривні. Ціна на дизель за три місяці зменшилася на 3,52 гривні. Бензини A-92, A-95 та A-95+ здешевшали на 1,44, 0,24 та 0,68 гривні відповідно.

Подорожчання автогазу восени

Тренд до здорожчання цін на автогаз повернувся наприкінці вересня. На 1 листопада середньоважена ціна на скраплений газ складала 28,41 гривні, в той час, як 21 вересня вона становила 25,93 гривні. Тобто, підвищення склало 10%.



Ціна в Україні варіюється від 26,25 гривні на АЗС "Авантаж" до 30,29 гривні на АЗС "Mango" у Донецькій області. Ціни на заході України часто дешевші, аніж у східних областях, що залежить від відстані постачань. Наприклад, на АЗС "Mango" у Львівській області складає 26,49 гривні за літр, а у Дніпропетровській області – на 1,16 гривні дорожче.

Дизельне паливо та бензин

Восени дизпаливо подорожчало в середньому з 53,14 гривні за літр до 53,81 гривні. Основний ріст ціни відбувався з 11 жовтня. Ціни на бензин восени дещо зменшилися. Види бензину A-95 та A-95+ за 2 місяці осені спали на 0,31 та 0,73 гривні відповідно.

Від чого залежить ціна на пальне в Україні

Через ракетні обстріли агресора вся нафтопереробна галузь в Україні була знищена, зокрема, було повністю зруйновано нафтопереробний завод у Кременчуці. Окрім того, до повномасштабного вторгнення Україна імпортувала з Росії та Білорусі автогаз. Тому, з початку війни українські трейдери мусили перейти на закупівлі пального у Європі. Через це ціни на пальне в Україні суцільно залежать від ситуації на світовому та європейському ринку.

Подорожчання дизпалива

На європейському ринку пального ціни на бензин тримаються загалом стабільно – у жовтні вони подорожчали на 6 – 8%, але це не є суттєвим підвищенням. Найскладніша ситуація виникла з дизпальним, яке на піках у жовтні здорожчало на 20%.

Сергій Куюн Директор "Консалтингова група А-95" У перерахунку на гривні подорожчання становило близько 6 гривень на літр. Це підвищило закупівельні ціни для українських трейдерів. Як результат, оптові ціни в Україні збільшилися на 3 – 4 гривні і на 2 – 3 гривні зросли ціни в роздрібних мережах.

Від подорожчання найбільше постраждали роздрібні компанії, які до цього пропонували найвищий рівень ціни та мали найменший запас для підняття ціни. Тому дизельне пальне дещо здорожчало у жовтні. У листопаді ціни можуть піднятися дещо сильніше, але ситуація не критична.

Бачимо, що ситуація з дизельним паливом найбільш складна, але у листопаді ціна може максимально підвищитися лише на 1 – 2 гривні за літр,

– пояснив Сергій Куюн

Він додав, що якщо ціни на європейському ринку стабілізуються, то українські компанії зможуть уникнути підвищення у листопаді.

Ціни на скраплений газ

На подорожчання ціни автогазу вплинуло рішення ОПЕК+ про скорочення видобутку нафти. Такий крок призвів до подорожчання нафтових котирувань.

За словами Сергія Куюна, ціна на автомобільний газ хоч і залежать від нафти, але іноді поводять себе дещо інакше. Зараз ціна подорожчала через дефіцит, що склався на європейському ринку.

Ціни тримаються у напрузі, але ситуація не є критичною,

– каже Сергій Куюн.

Чи вплинуло повернення акцизу

Підвищення ціни на скраплений газ через повернення акцизних податків відбулося ще до ухвалення такого закону і пройшло дуже плавно. Корекція ціни відбулася в межах однієї гривні, як і прогнозували експерти.

Чи може повернутися дефіцит

Виникнення дефіциту на пальне в Україні не очікується. Більш того, наразі на українському ринку виник профіцит, тобто надлишок продукту. Це пов'язано з налагодженням постачань і логістичних шляхів. Фактично, українські трейдери вибудували нову безпечну логістичну систему.

Сергій Куюн Директор "Консалтингова група А-95" Ми маємо близько 40% постачань автомобільним транспортом. Наразі на ринку палива є багато гравців, що робить систему дуже гнучкою і безпечною. Ця система успішно витримала пік споживання, що тривав з липня по першу половину жовтня.

Закупівля зимового дизпального

З постачаннями зимового дизельного пального є певні нюанси. Україна імпортує близько половини палива з південної Європи, де через кліматичні умови не виробляється зимовий дизель. Незважаючи на це, українські компанії почали укладати контракти на постачання зимового, а також арктичного дизелю.

Щодо постачань були деякі питання, але бачу, що наші трейдери провели перемовини і їх заявки уже підтверджені. Великі мережі почали контрактувати уже і арктичне пальне, яке розраховане на температуру до -32 градусів,

– розповідає Сергій Куюн

Ембарго російської нафти

Вже 5 грудня ЄС припинить морський імпорт російської нафти, а 5 лютого – імпорт нафтопродуктів нижче цінової стелі. Яке саме буде обмеження цін, поки що невідомо. Дефіциту через введені санкції не буде, але занепокоєння у трейдерів викликає саме ембарго на нафтопродукти.

Сергій Куюн Директор "Консалтингова група А-95" Залежність дизпалива від цього є досить великою. Але, ми бачимо, що вже напрацьовуються план щодо заміни російського палива поставками з Азії та Близького Сходу. Крім цього, активно створюються запаси палива. Тому гадаю, що все буде добре.

Звісно, коли ціна на нафту після введення ембарго зросте, це відіб'ється і на українському ринку. Наприклад, після скорочення видобутку нафти влітку ціни на неї підвищилися з 85 доларів за барель до 97 доларів. Якби цього злету не відбулося, подорожчання на українському ринку восени зовсім не було б помітним.

Прогнози щодо цін на нафту: