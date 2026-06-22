Ціни на бензин в Україні падатимуть: чого чекати водіям незабаром

Перспектива зниження напруги на Близькому Сході й відкриття Ормузької протоки сприяє зниженню цін на нафту й нафтопродукти. Для України це означає зменшення цін на пальне й зниження тиску на економіку.

Детальніше про можливі наслідки стабілізації світових енергетичних ринків для України в етері 24 Каналу розповів інвестиційний банкір та економіст Сергій Фурса.

Дивіться також Паливна криза накриє всю Росію: наскільки серйозні наслідки українських ударів по НПЗ

Що буде з цінами на бензин в Україні та як це вплине на інші товари

На думку Сергія Фурси, пальне в Україні найближчим часом дешевшатиме завдяки падінню світових цін на нафту. Це позитивно вплине на економіку та зменшить інфляційний тиск, однак істотного подешевшання всіх товарів слідом за бензином чекати не варто.

Ціни на бензин повернуться, точно знизяться. Коли рік починався, Brent був 63 долари, зараз 79. Тобто до цін січня не повернеться, але ціни на бензин знизяться,

– прогнозує економіст.

За даними Trading Economics, станом на 22 червня нафта марки Brent коштує близько 79 доларів за барель. Під час закриття Ормузької протоки пікові значення сягали понад 110 доларів за барель.

Сергій Фурса говорить, що здешевшання пального зменшить інфляційний тиск, що є позитивним для економіки України. Однак на інші товари, зокрема харчові продукти, ефект буде обмеженим.

Чому падають ціни на нафту

Світові ціни на нафту почали знижуватися у відповідь на перспективу припинення війни в Ірані. Сигналом для ринку стало підписання США та Іраном меморандуму про взаєморозуміння ввечері 17 червня, який має стати відправною точкою для подальших переговорів про завершення війни.

Як пояснює економіст Сергій Фурса, перспектива припинення війни на Близькому Сході може позитивно вплинути на ринок. Перші ознаки цього помітні в цінах на нафту, які пішли на спад.

Серед позитивних для України моментів:

кінець нафтогазових надприбутків Росії після поновлення дії санкцій США, які тимчасово призупиняли;

можливий у разі зняття санкцій вихід на ринок іранської нафти, яка витіснятиме російську.

Експерт звертає увагу й на інші наслідки війни в Ірані, як-от вихід ОАЕ з Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), яку створили 1960 року для ефективнішого контролю за світовим ринком нафти. У 2016 році виник новий формат ОПЕК+, до якого приєдналася низка країн поза картелем, зокрема Азербайджан, Казахстан, Росія та інші.

Поки Трамп воював в затоці, він не один позитив приніс. Він зруйнував ОПЕК. Об'єднані Арабські Емірати, які вийшли за ОПЕК+ і дуже страждали від війни, почнуть максимально збільшувати видобуток. Аби заробити щонайбільше грошей і боротися за долю ринку вже з Саудівською Аравією. Відповідно, найімовірніше, Саудівська Аравія робитиме те саме,

– припускає Сергій Фурса.

Економіст додає, що в середньостроковій і довгостроковій перспективі тиснути на ціни на нафту може також потреба країн поповнити запаси, спустошені в період дефіциту сировини.

Ціни на пальне сьогодні

За даними Консалтингової групи А-95, які наводить "Мінфін", у червні ціни на пальне в Україні знижуються. Найбільший спад демонструють дизель і автогаз.

Станом на 22 червня середні ціни по Україні такі:

Бензин А-95 преміум – 78,83 гривні за літр (+51 копійка проти 19 червня);

Бензин А-95 – 74,71 гривні за літр (-1 копійка);

Бензин А-92 – 68,88 гривні за літр (-1 копійка);

Дизельне паливо – 78,49 гривні за літр (-81 копійка);

Газ авто­мобільний – 42,24 гривні за літр (-23 копійки).

Як прогнозував паливний експерт Дмитро Льоушкін в ефірі "Ранок.LIVE", слід очікувати подешевшання бензину та дизеля на 5 – 7 гривень залежно від мережі. Однак хоч зниження цін триває, воно буде не таким стрімким, як подорожчання.

З погляду експерта, очікувати на повернення цін до рівнів початку року не варто, оскільки ситуація довкола війни в Ірані не завершена, а попит на нафту й нафтопродукти буде високим через потребу поповнення використаних резервів.