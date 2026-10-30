Автогаз майже по 60 гривень, дизель дорожчає щодня: що відбувається на паливному ринку України

Автогаз в Україні наближається до 60 гривень за літр, а дизель продовжує дорожчати на тлі високих гуртових цін і логістичних труднощів. Чому ціни на різні види пального змінюються нерівномірно та чого чекати водіям найближчим часом, читайте далі.

Наприкінці жовтня в Україні прискорилося подорожчання пального. Найбільше за останній тиждень зросли ціни на автогаз і дизель, тоді як бензин А-95 майже не змінився у вартості. На ринок тиснуть високі гуртові ціни та логістичні труднощі. Чому автогаз наближається до 60 гривень за літр і чи продовжиться подорожчання, розбирався 24 Канал.

Як змінилися ціни на пальне за останній тиждень

За даними моніторингу 24 Каналу середніх цін на АЗС, у період із 22 до 29 жовтня найбільше подорожчав автомобільний газ. Його середня вартість зросла з 52,77 до 56,81 гривні за літр.

Таким чином, за тиждень водіям доводиться платити на 4,04 гривні більше за кожен літр, що відповідає зростанню приблизно на 7,7%.

Дизельне пальне також продемонструвало помітне подорожчання. Якщо 22 жовтня його середня ціна становила 103,01 гривні за літр, то 29 жовтня вона сягнула 104,23 гривні. Різниця становить 1,22 гривні за літр, або близько 1,2%.

А бензин А-95 за цей період майже не змінився у вартості. Його середня ціна збільшилася з 89,93 до 89,98 гривні за літр, тобто лише на 5 копійок.

Отже, найбільше подорожчання відчули водії автомобілів із ГБО. Водночас зростання вартості дизеля також може відчутно впливати на витрати автомобілістів і бізнесу, який залежить від вантажних перевезень, а бензин А-95 поки демонструє значно стриманішу динаміку.

Чому автогаз дорожчає швидше за бензин

На відміну від бензину, український ринок скрапленого газу значною мірою залежить від імпортних поставок. Тому зміни цін у Європі та проблеми з доставкою швидко позначаються на вартості ресурсу для українських покупців.

Наприкінці жовтня цей вплив посилився через зростання зовнішніх котирувань і логістичні обмеження, зокрема ускладнення судноплавства Дунаєм. Відповідно, імпортерам доводиться закуповувати газ дорожче, а додаткові витрати поступово переходять у гуртові ціни.

Додатковим чинником стало скорочення доступної пропозиції скрапленого газу на внутрішньому ринку. Найбільше від цього залежать невеликі мережі АЗС, які мають обмежені запаси та частіше змушені закуповувати ресурс за поточними ринковими цінами. Через це вони швидше реагують на подорожчання гуртових партій, тоді як великі оператори можуть певний час стримувати перегляд цін завдяки раніше сформованим запасам.

Для АЗС це означає зростання витрат на закупівлю ресурсу, але роздрібні ціни не змінюються миттєво:

мережі ще можуть продавати раніше закуплений газ;

а швидкість перегляду вартості залежить від обсягів запасів і конкуренції.

Проте якщо нові партії й надалі надходитимуть за високими цінами, операторам буде складніше утримувати попередню вартість на стелах.

Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн також звертав увагу на вплив європейських цін і логістичних труднощів. Зокрема, обміління Дунаю ускладнює використання одного з каналів постачання.

Таким чином, нинішнє подорожчання автогазу пояснюється не одним аукціоном, а поєднанням кількох чинників: дорожчим імпортом, обмеженнями в логістиці та зростанням вартості закупівель. Саме тому газ реагує на ринкові зміни швидше й помітніше, ніж бензин А-95.

Чому дорожчав дизель і що може стримати ціни

Наприкінці жовтня дизельний ринок залишався під тиском високих гуртових цін і логістичних обмежень. Через це роздрібна вартість пального продовжувала зростати. За даними видання, із 20 до 27 жовтня середня ціна дизеля збільшилася на 1,70 гривні за літр – до 103,93 гривні.

Для порівняння! Бензин А-95 за цей період подорожчав лише на 24 копійки – до 90,09 гривні. Це свідчить про значно сильніший ціновий тиск на дизельному ринку.

Водночас наприкінці жовтня з'явилися передумови для послаблення цінового тиску. Після відкриття "зеленого коридору" для паливовозів імпорт дизеля активізувався. Середньодобові постачання зросли до 23,6 тисячі тонн проти 16,9 тисячі тонн за перші 22 дні місяця.

Збільшення пропозиції може підтримати конкуренцію між постачальниками та стримати подальше зростання гуртових цін.

Втім, це не означає, що дизель одразу подешевшає на АЗС. Роздрібні мережі ще реалізують раніше закуплені партії, а зміни гуртової вартості передаються кінцевому споживачу із затримкою.

Тому ключовим чинником найближчого періоду буде стабільність імпорту та здатність постачальників забезпечувати ринок достатніми обсягами пального.

Чому бензин поки дорожчає повільніше

На тлі подорожчання дизеля й автогазу бензин А-95 демонструє значно стриманішу динаміку. За даними 24 Каналу, із 21 до 28 жовтня його середня ціна зросла лише на 11 копійок – до 90,08 гривні за літр.

Зауважте! Для порівняння, дизель за цей період додав 1,62 гривні, а автогаз – 3,96 гривні.

Попри це, сама по собі стабільність цін на стелах не свідчить про відсутність тиску з боку гуртового ринку. Для такого висновку потрібно враховувати закупівельні ціни, запаси операторів та умови постачання.

Чого чекати від цін на пальне

Найближча динаміка цін на пальне залежатиме від ситуації з імпортом і закупівельною вартістю ресурсу. Найбільш напруженою залишається ситуація на ринку автогазу:

європейський дефіцит;

високі ціни та логістичні обмеження створюють передумови для подальшого подорожчання.

За такого сценарію ціна автогазу на окремих АЗС може сягнути 60 гривень.

Натомість на ринку дизеля зростання імпорту вже створює передумови для стабілізації гуртових цін. Якщо постачання залишатимуться стабільними, це може стримати подальше подорожчання на АЗС.

Бензин А-95 поки демонструє найменшу цінову волатильність. Однак його подальша вартість також залежатиме від зовнішніх котирувань, умов імпорту та конкуренції між мережами.

Таким чином, єдиної тенденції для всього паливного ринку зараз немає: автогаз залишається під тиском дефіциту, дизель отримує можливість для стабілізації, а бензин поки зберігає відносно помірну цінову динаміку.