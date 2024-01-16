Найбільше подорожчав автогаз: як змінилися ціни на пальне за рік
16 січня 2024, 09:16Читать новость на русском
Джерело:Держстат
Протягом 2023 року ціни на пальне постійно змінювалися в ту чи іншу сторону. На це впливало безліч чинників, але головним із них є повернення довоєнних податків.
Як змінилися ціни на пальне
Держстат оприлюднив статистику, як змінювалися середні ціни на пальне з грудня 2022 року по цей де місяць 2023 року.
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Як змінилися ціни:
- бензин А-92 – здешевшав на 0,6% і тепер коштує 49,7 гривні за літр;
- бензин А-95 – здорожчав на 2,5% й коштує 52,6 гривні за літр;
- дизпаливо – здорожчав на 4,3%, до 52,7 гривні за літр;
- автогаз – здорожчав на 14,2%, до 33,3 гривні за літр.