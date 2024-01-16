Найбільше подорожчав автогаз: як змінилися ціни на пальне за рік

Протягом 2023 року ціни на пальне постійно змінювалися в ту чи іншу сторону. На це впливало безліч чинників, але головним із них є повернення довоєнних податків.

Як змінилися ціни на пальне

Держстат оприлюднив статистику, як змінювалися середні ціни на пальне з грудня 2022 року по цей де місяць 2023 року.

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Як змінилися ціни:

бензин А-92 – здешевшав на 0,6% і тепер коштує 49,7 гривні за літр;

бензин А-95 – здорожчав на 2,5% й коштує 52,6 гривні за літр;

дизпаливо – здорожчав на 4,3%, до 52,7 гривні за літр;

автогаз – здорожчав на 14,2%, до 33,3 гривні за літр.

Ще 1 липня в Україні повернули ПДВ 20% та довоєнні акцизи. Це мало призвести до зростання вартості бензину на 10 – 12 гривень, проте ціни вдалося стримати.