Як змінились ціни на пальне за останній тиждень

Відповідно до даних щоденного моніторингу "Консалтингової групи А-95", з 5 по 12 січня ціна на пальне знизилась у діапазоні від 12 до 19 копійок за літр. Усе залежить від компанії-постачальника та виду.

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Як знизилась ціна, згідно з видом пального:

Ціна на А-95 стала нижчою в середньому на 19 копійок за літр;

А-95 преміум – 12 копійок за літр;

дизель – 19 копійок за літр.

Найбільше ціна на А-95 знизилась на станціях Prime – на 1 гривню за літр, найменше на Shell – 14 копійок. На WOG і ОККО змін не було.

А-95 преміум найбільше подешевшав на "Укрнафті". При цьому найменше знизилась ціна на AMIC.

Дизель впав в ціні на 1 гривню на Prime. При цьому на станціях "БРСМ-Нафта" вартість цього виду палива стала меншою лише на 12 копійок.

Зверніть увагу! Попри деякі зміни, значна кількість компаній втримала вартість на такому ж рівні, як і на початку січня.