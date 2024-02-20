Мережі АЗС продовжують підвищувати ціни на пальне
Джерело:Консалтингова група "А-95"
Ціни на пальне зростають. Цьому сприяє вплив зовнішніх факторів, зокрема і подорожчання сировини на етапі закупки.
Як зросла вартість пального
В середньому, вартість бензину А-95 протягом останнього тижня зросла на 0,23 гривні за літр. Зара його ціна орієнтовно 51,08 гривень за літр.
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При цьому, А-95+ продемонстрував незначне зростання – на 0,09 гривень за літр. Зараз середня вартість такого бензину 54,39 гривні за літр.
Дизельне пальне подорожчало на 0,25 гривні за літр. Середня ціна такого горючого – 51,32 гривні за літр.
Де найбільше зросла ціна на пальне
На минулому тижні найбільше зросла вартість бензину А-95 у мережі VostokGaz. Показник зростання склав аж 1,5 гривні за літр, при цьому вартість пального сягнула 49,99 гривні за літр.
Дизель найбільше подорожчав у постачальника ZOG – на 1,5 гривні за літр. Ціна горючого зросла до 51 гривень за літр.
Також змінювалась вартість пального у національних мережах, зокрема у "Укрнафті" ситуація була такою:
- А-95 зріс на 0,5 гривень за літр та становить 48,9 гривні за літр;
- А-95+ – 0,5 гривень за літр – 50,9 гривні за літр;
- вартість дизелю залишилась без змін.