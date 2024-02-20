Якою буде цьогорічна індексація
Цьогорічний показник індексації, відповідно до попередніх розрахунків, – 13%. Для порівняння, у 2022 році він складав 19,7%.
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Під час перерахунку до уваги береться основний розмір пенсії, без урахування надбавок. Розпочатися індексація має з 1 березня. Однак, розуміємо, що на вчасність її проведення впливатиме загальна ситуація в країні, зокрема події на фронті.
У кого не зростуть виплати
13% – значний показник індексації, однак, відчують зростання пенсійних виплат не всі. Йдеться про громадян, які:
- мають найвищі пенсійні виплати;
- вийшли на заслужений відпочинок протягом останніх трьох років;
- отримують пенсію меншу за мінімальну.
Пенсіонери, яким нарахували виплату меншу за мінімальну, отримують спеціальну надбавку. Завдяки цій доплаті, пенсія зростає до розміру гарантованої. З 1 березня – на початку індексації, надбавка буде анульована.
Компенсують доплату підвищенням під час індексації. Тобто, пенсія таких громадян зросте, але це не буде відчутно.