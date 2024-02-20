Якою буде цьогорічна індексація

Цьогорічний показник індексації, відповідно до попередніх розрахунків, – 13%. Для порівняння, у 2022 році він складав 19,7%.

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Під час перерахунку до уваги береться основний розмір пенсії, без урахування надбавок. Розпочатися індексація має з 1 березня. Однак, розуміємо, що на вчасність її проведення впливатиме загальна ситуація в країні, зокрема події на фронті.

У кого не зростуть виплати

13% – значний показник індексації, однак, відчують зростання пенсійних виплат не всі. Йдеться про громадян, які:

мають найвищі пенсійні виплати;

вийшли на заслужений відпочинок протягом останніх трьох років;

отримують пенсію меншу за мінімальну.

Пенсіонери, яким нарахували виплату меншу за мінімальну, отримують спеціальну надбавку. Завдяки цій доплаті, пенсія зростає до розміру гарантованої. З 1 березня – на початку індексації, надбавка буде анульована.

Компенсують доплату підвищенням під час індексації. Тобто, пенсія таких громадян зросте, але це не буде відчутно.

Зауважте! З 1 січня 2024 року мінімальна пенсія зросла з 2 093 до 2 361 гривні.