Какой будет нынешняя индексация в этом году

Нынешний показатель индексации, согласно предварительным расчетам, – 13%. Для сравнения, в 2022 году он составлял 19,7%.

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При перерасчете во внимание берется основной размер пенсии, без учета надбавок. Начаться индексация должна с 1 марта. Однако понимаем, что на своевременность ее проведения будет влиять общая ситуация в стране, в частности события на фронте.

У кого не вырастут выплаты

13% – значительный показатель индексации, однако, почувствуют рост пенсионных выплат не все. Речь идет о гражданах, которые:

имеют самые высокие пенсионные выплаты;

вышли на заслуженный отдых в течение последних трех лет;

получают пенсию меньше минимальной.

Пенсионеры, которым начислили выплату меньше минимальной, получают специальную надбавку. Благодаря этой доплате, пенсия возрастает до размера гарантированной. С 1 марта – в начале индексации, надбавка будет аннулирована.

Компенсируют доплату повышением во время индексации. То есть, пенсия таких граждан вырастет, но это не будет ощутимо.

Заметьте! С 1 января 2024 года минимальная пенсия выросла с 2 093 до 2 361 гривны.