Как вырастут выплаты

Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович сообщила, что показатели для точного расчета размера пенсий будут известны в середине февраля.

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Оксана Жолнович Министр социальной политики Украины С 1 марта мы планируем индексацию, сейчас мы ее рассчитываем. Коэффициент зависит от уровня инфляции за предыдущий год.

Органы статистики должны определить уровень инфляции за 2023 год. Чтобы рассчитать процент индексации, нужно посчитать 50% от уровня инфляции, а также 50% показателя средней заработной платы за предыдущие 36 календарных месяцев.

Соответственно точно будет процент, на который вырастут пенсии. Но более четко этот процент мы будем иметь в расчетах к середине февраля,

– сказала она.

Напомним! Индексация в 2024 году пройдет по бальной системе. Ее целью является уравнять выплаты пенсионеров, которые вышли на законный отдых в разное время.

Сейчас прогнозируется, что выплаты вырастут на 13%, а средняя пенсия по Украине составит 6 тысяч гривен.

Какие пенсии уже выросли