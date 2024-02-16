Як зростуть виплати

Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович повідомила, що показники для точного розрахунку розміру пенсій будуть відомими в середині лютого.

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Оксана Жолнович Міністерка соціальної політики України З 1 березня ми плануємо індексацію, зараз ми її розраховуємо. Коефіцієнт залежить від рівня інфляції за попередній рік.

Органи статистики мають визначити рівень інфляції за 2023 рік. Щоб розрахувати відсоток індексації, потрібно полічити 50% від рівня інфляції, а також 50% показника середньої заробітної плати за попередні 36 календарних місяців.

Відповідно точно буде відсоток, на який зростуть пенсії. Але більш чітко цей відсоток ми будемо мати в розрахунках до середини лютого,

– сказала вона.

Нагадаємо! Індексація у 2024 році пройде за бальною системою. Її метою є зрівняти виплати пенсіонерів, які вийшли на законний відпочинок у різний час.

Нині прогнозується, що виплати зростуть на 13%, а середня пенсія по Україні становитиме 6 тисяч гривень.

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