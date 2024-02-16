Як зростуть виплати
Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович повідомила, що показники для точного розрахунку розміру пенсій будуть відомими в середині лютого.
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З 1 березня ми плануємо індексацію, зараз ми її розраховуємо. Коефіцієнт залежить від рівня інфляції за попередній рік.
Органи статистики мають визначити рівень інфляції за 2023 рік. Щоб розрахувати відсоток індексації, потрібно полічити 50% від рівня інфляції, а також 50% показника середньої заробітної плати за попередні 36 календарних місяців.
Відповідно точно буде відсоток, на який зростуть пенсії. Але більш чітко цей відсоток ми будемо мати в розрахунках до середини лютого,
– сказала вона.
Нині прогнозується, що виплати зростуть на 13%, а середня пенсія по Україні становитиме 6 тисяч гривень.
Які пенсії уже зросли
- мінімальна – до 2 361 гривні;
- максимальна – до 23 610 гривень;
- виплати за понаднормовий стаж – до 23,6 гривні за кожен додатковий рік;
- розмір добровільного пенсійного внеску – до 1 562 гривні;
- доплата самотнім пенсіонерам, які потребують догляду – до 944 гривні;
- пенсійні виплати тих хто, досяг 65 років і виконав вимоги щодо стажу – до 2 840 гривні.