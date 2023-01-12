Ціни на пальне зросли на 69,4% за рік

Національний банк визначив, що темпи зростання цін на пальне за підсумками минулого року сягнули 69,4%. Подорожчання пального мало значний внесок у прискорення інфляції, адже впливало на ціни широкого спектра товарів.

Зростання цін на пальне у 2022 році

Ціна пального, згідно з даними Держстату, зросла на 64,5% у річному вимірі (грудень 2021 року проти грудня 2022 року), а от у місячному вимірі – на 3,1%.

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В НБУ розповіли що зростання цін на пальне було зумовлене:

підвищеним попитом на енергоносії з боку населення та бізнесу внаслідок необхідності автономної генерації електроенергії в умовах її дефіциту,

труднощами з постачанням пального.

Як змінювалась ціна пального протягом 2022 року

За рік помітно подорожчав кожен вид пального. Так, наприклад, ціна бензину, автогазу та дизелю за період з 24 березня по 30 грудня 2022 року змінилась наступним чином:

Автогаз подорожчав на 5,28 гривні за літр (24,15 гривні проти 29,43 гривні відповідно).

(24,15 гривні проти 29,43 гривні відповідно). Дизельне пальне – 18,59 гривні за літр (36,54 гривні проти 55,13 гривні).

(36,54 гривні проти 55,13 гривні). Бензин А-92 – 18,09 гривень за літр (32,94 гривні проти 51,03 гривні відповідно).

Чого чекати від ціни пального у 2023 році

, що найвища ціна скрапленого газу на АЗС складала в середині червня 42,50 гривні за літр, станом на 11 січня ціна в середньому складає 28,60 гривні. Найнижчу ціну у 27,50 гривень 11 грудня пропонував оператор "Фактор".

Геннадій Рябцев раніше, у коментарі 24 Каналу, зазначав, що драйверів зростання ціни пального у наступному році може бути декілька.

Геннадій Рябцев Член Експертної ради Міністерства енергетики Недосконалість логістичних ланцюжків і відсутність покладеної на трейдерів відповідальності. Відсутність у державі будь-яких засобів контролю й скорочення обсягів постачань нафтопродуктів на європейський ринок після запровадження ембарго, як 5 грудня, так і 5 лютого наступного року.

До слова, Сергія Куюн також зауважував, що внаслідок ембарго на російські нафтопродукти ціна пального може зрости.

Сергія Куюн Директор Консалтингової групи "А-95" Я це не виключаю, тому, що це означає, Європі доведеться замістити десь 40% постачань свого дизельного палива. Це дуже багато, Європа – дуже великий ринок. Це десь в районі 3 мільйонів тонн на місяць. У нас (в Україні – 24 канал), мабуть, споживання буде десь 5 мільйонів тонн за рік. А тут 3 мільйони на місяць – дуже суттєві обсяги.