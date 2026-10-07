Ціни на продукти можуть змінитися: все через вартість дизелю

Вартість дизельного пального у світі різко зросла. Причиною зростання цін стали перебої у районі Ормузької протоки та українські атаки на російські нафтопереробні заводи.

Як можуть змінитися ціни на продукти

Особливо сильно події вдарили по сільському господарству – від австралійської Вікторії до канадської Альберти, про що пише Bloomberg.

У деяких регіонах фермери стикаються з витратами на пальне, які перевищують торішні більше, ніж на 50%. Дизель є однією з найбільших статей витрат, особливо коли сівалки та комбайни виходять у поле.

Зростає невизначеність щодо того, наскільки обмеженими можуть стати енергетичні ресурси протягом цього та наступного виробничого сезону,

– йдеться у матеріалі.

Це створює ризик нової хвилі продовольчої інфляції – може запуститися цикл, за якого високі ціни зберігатимуться, якщо витрати на виробництво стануть надто високими, а обсяги виробництва скоротяться.

Що планують робити у США

Адміністрація Трампа намагається знайти способи послабити тиск. Цього тижня вона оголосила про рішення тимчасово дозволити використання безподаткового дизельного пального для вантажівок та інших дорожніх транспортних засобів.

Водночас аналітики зазначають, що рішення Білого дому навряд чи допоможе швидко знизити ціни на пальне.

Адміністрація Трампа також обговорювала можливість заборони експорту дизельного пального.

У короткостроковій перспективі це могло б послабити тиск на регіональному рівні.

Але водночас завдати економічної шкоди таким країнам, як Велика Британія, які значною мірою залежать від імпорту американських поставок.

Минулого тижня країни G7 та їхні партнери заявили, що планують вивільнити до 100 мільйонів барелів нафти та дизельного пального з надзвичайних резервів. Це сталося після тижня посилення тиску з боку адміністрації Трампа.

Нагадаємо, що у США вже зняли обмеження на використання неоподатковуваного дизельного пального для звичайних автомобілів.Це рішення має стабілізувати ситуацію на ринку пального.