Світові ціни на їжу пішли вниз, але один продукт невпинно дорожчає

У жовтні світові ціни на продукти загалом трохи знизилися. Однак поки одні базові товари стрімко втрачають у вартості, інші продовжують бити цінові рекорди.

Що відбувається з вартістю продуктів

Нові дані оприлюднила Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) у п'ятницю, 6 листопада, пише Reuters.

За інформацією ФАО, індекс продовольчих цін у жовтні зупинився на позначці 133,9 пункту, що помітно нижче вересневих показників.

Світові ціни на продовольство пішли на спад через слабший імпортний попит на:

зернові;

молочні продукти;

м'ясну продукцію.

Проте загалом базовий кошик продуктів коштує майже на 6% дорожче, ніж у такий самий період минулого року.

Чому зерно та м'ясо стрімко дешевшають

Головним драйвером здешевлення стало падіння індексу цін на зернові на 4,5%. Пшениця та кукурудза втрачають у ціні завдяки хорошому врожаю у США та Аргентині, а також через слабкий попит з боку імпортерів.

Очікування послаблення обмежень на експортні потоки через Чорне море посилили тиск на ціни в бік зниження, хоча подальші перебої в чорноморській логістиці обмежили це падіння,

– зазначили аналітики ФАО.

Паралельно знижується вартість молочної продукції та м'яса. Вершкове масло, сир, свинина та яловичина стали доступнішими через надлишок пропозиції на ринку та стриманий попит покупців.

Який продукт продовжує бити цінові рекорди

На тлі загального здешевлення неприємно дивує цукор, який додає у вартості вже четвертий місяць поспіль. Лише за жовтень він подорожчав на 6,6%, досягнувши найвищого рівня з грудня 2024 року.

Головна причина такого стрибка – сильні дощі, які зірвали збір врожаю цукрової тростини в Бразилії.

Зараз цей солодкий продукт коштує на 28,8% дорожче, ніж рік тому, що неминуче вдарить по гаманцях любителів солодощів та виробників кондитерських виробів.

Зауважте! Водночас рослинні олії загалом трохи подорожчали – на 0,3%. Зростання цін на соєву та соняшникову олії переважило здешевлення ріпакової.

Нагадаємо, у вересні світові ціни на основні продукти різко зросли. Тоді за вересень вони підскочили більш ніж на 13%. Це було найстрімкіше зростання з липня 2012 року. Серед причин називали атаки на портову інфраструктуру Чорного моря та екстремальну спеку.