Чому світ зіткнувся з новим ціновим шоком?

Глобальний ринок продовольства накрила нова хвиля нестабільності, яка неминуче дійде до полиць супермаркетів, повідомляє Bloomberg. Геополітичні загострення та кліматичні аномалії змушують експертів бити на сполох щодо майбутнього врожаю.

У серпні світові ціни на харчі злетіли до найвищого рівня з кінця 2022 року. За даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), загальний індекс вартості продовольства зріс на 1,9% порівняно з липнем. Головними драйверами цього стрибка стали зернові, цукор та молочні продукти.

Глобальні ринки лихоманить через цілий комплекс проблем, де ключову роль відіграє агресія Росії. Напруженість у Чорноморському регіоні різко зросла з середини липня, адже Росія готується посилити атаки на Україну, намагаючись заблокувати експорт нашого зерна. Це прямий удар по світовій продовольчій безпеці, який змушує трейдерів закладати військові ризики у вартість кожної тонни пшениці.

Додає проблем і природа, а також геополітика. Надії на мирну угоду між США та Іраном тьмяніють, а Європа потерпає від поганих врожаїв, що робить континент більш залежним від імпорту та посилює конкуренцію за ресурси. Водночас загроза потужного кліматичного феномену Ель-Ніньйо (аномальне потепління вод Тихого океану, що викликає посухи та повені) означає, що погодні ризики нікуди не зникнуть найближчим часом.

Що це означає для звичайних покупців

Хоча індекс ФАО відстежує оптові ціни на міжнародних ринках, ці зміни неминуче позначаться на роздрібних цінах. Глобальна вартість пшениці у серпні зросла на 2,6%, а цукор взагалі злетів на 11,9%. Для звичайного споживача це означає, що вже за кілька місяців цінники на хліб, випічку, солодощі та молочку в супермаркетах можуть неприємно здивувати, адже виробники перекладуть зростання витрат на кінцевих покупців.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Експерти вже не перший місяць спостерігають за наближенням цієї кризи. Ф'ючерси (контракти на майбутні поставки) на ключові сільськогосподарські культури, такі як пшениця та кукурудза, вже досягли багаторічних максимумів. Більше того, індекс Bloomberg Agriculture Spot, який відстежує 10 основних агропродуктів, у серпні підскочив на понад 13%. Це найстрімкіше зростання з липня 2012 року, що робить глобальні продовольчі ринки вкрай вразливими до нових інфляційних шоків.

Раніше ми писали, що світові ціни на основні сільськогосподарські культури підскочили більш ніж на 13% за серпень, що стало найстрімкішим зростанням з липня 2012 року. Головними причинами стрибка стали атаки на портову інфраструктуру Чорного моря та екстремальна спека через кліматичні аномалії.