Почему мир столкнулся с новым ценовым шоком?

Глобальный продовольственный рынок накрыла новая волна нестабильности, которая неизбежно дойдет до полок супермаркетов, сообщает Bloomberg. Геополитические напряжения и климатические аномалии заставляют экспертов бить тревогу по поводу будущего урожая.

В августе мировые цены на продовольствие взлетели до самого высокого уровня с конца 2022 года. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), общий индекс стоимости продовольствия вырос на 1,9% по сравнению с июлем. Главными драйверами этого скачка стали зерновые, сахар и молочные продукты.

Глобальные рынки переживают неспокойные времена из-за целого комплекса проблем, в которых ключевую роль играет агрессия России. Напряженность в Черноморском регионе резко возросла с середины июля, ведь Россия готовится усилить атаки на Украину, пытаясь заблокировать экспорт нашего зерна. Это прямой удар по мировой продовольственной безопасности, который вынуждает трейдеров закладывать военные риски в стоимость каждой тонны пшеницы.

Добавляет проблем и природа, а также геополитика. Надежды на мирное соглашение между США и Ираном тускнеют, а Европа страдает от плохих урожаев, что делает континент более зависимым от импорта и усиливает конкуренцию за ресурсы. В то же время угроза мощного климатического явления Эль-Ниньо (аномальное потепление вод Тихого океана, вызывающее засухи и наводнения) означает, что погодные риски никуда не исчезнут в ближайшее время.

Что это означает для обычных покупателей

Хотя индекс ФАО отслеживает оптовые цены на международных рынках, эти изменения неизбежно отразятся на розничных ценах. Глобальная стоимость пшеницы в августе выросла на 2,6%, а сахар вообще взлетел на 11,9%. Для обычного потребителя это означает, что уже через несколько месяцев ценники на хлеб, выпечку, сладости и молочные продукты в супермаркетах могут неприятно удивить, ведь производители переложат рост затрат на конечных покупателей.

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Эксперты уже не первый месяц наблюдают за приближением этого кризиса. Фьючерсы (контракты на будущие поставки) на ключевые сельскохозяйственные культуры, такие как пшеница и кукуруза, уже достигли многолетних максимумов. Более того, индекс Bloomberg Agriculture Spot, который отслеживает 10 основных агропродуктов, в августе подскочил более чем на 13%. Это самый стремительный рост с июля 2012 года, что делает глобальные продовольственные рынки крайне уязвимыми к новым инфляционным шокам.

Ранее мы писали, что мировые цены на основные сельскохозяйственные культуры подскочили более чем на 13% за август, что стало самым стремительным ростом с июля 2012 года. Главными причинами скачка стали атаки на портовую инфраструктуру Черного моря и экстремальная жара из-за климатических аномалий.