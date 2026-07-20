У Києві здорожчає проїзд електричкою: скільки доведеться платити пасажирам

Від середи, 22 липня, проїзд в Kyiv City Express подорожчає вдвічі. Укрзалізниця приводить вартість послуги у відповідність до тарифів, які діють в громадському транспорті столиці.

Як зростуть ціни на квитки

Разовий квиток на електричку буде коштувати щонайменше 30 гривень, а ціна залежатиме від способу оплати, повідомили в УЗ.

Вартість становитиме:

30 гривень – у застосунках Укрзалізниці та "Київ Цифровий";

– у застосунках Укрзалізниці та "Київ Цифровий"; 34,20 гривень – при оплаті через валідатори або термінали самообслуговування "Київ Цифровий";

– при оплаті через валідатори або термінали самообслуговування "Київ Цифровий"; 36,70 гривень – у терміналах самообслуговування Укрзалізниці;

– у терміналах самообслуговування Укрзалізниці; а найдорожче – 37 гривень – у касах або безпосередньо у касира у вагоні.

Водночас в Укрзалізниці наголосили, що усі пільги, які діють нині, збережуть.

Студенти матимуть змогу купувати квитки зі знижкою через застосунок УЗ.

Безкоштовні проїзні можуть і надалі оформляти пенсіонери та ветерана війни. Для цього потрібно звернутися у касу.

Разом з тим компанія працює над проїзними абонементами для тих, хто часто користується міською електричкою. Такі документи дозволять пасажирам значно зекономити на щоденному проїзді.

Чому Укрзалізниця підвищує проїзд

Укрзалізниця пояснила, що витрати на експлуатацію, ремонт поїздів, електроенергію та забезпечення роботи кільцевої електрички постійно зростають. Нині коштів від продажу квитків уже недостатньо для покриття цих витрат.

Ситуацію ускладнює й те, що з 2021 року Київ не компенсує Укрзалізниці витрати на перевезення пільговиків. Лише у 2026 році сума такої заборгованості перевищила 10 мільйонів гривень.

Через це вартість проїзду вирішили переглянути та наблизити до тарифів київського громадського транспорту.

При цьому, на відміну від громадського транспорту, де тарифи зросли майже в чотири рази, вартість проїзду Київською кільцевою електричкою підвищується лише вдвічі,

– наголосили в УЗ.

Нагадаємо, нещодавно міська влада Києва підвищила вартість проїзду у комунальному транспорті. З 15 липня разовий квиток коштує 30 гривень. Але є можливість придбати проїзні, щоб зменшити витрати.