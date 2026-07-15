Чому зростають ціни на проїзд у Києві
Для людей, які регулярно користуються громадським транспортом, відтепер діятимуть різні пільги та знижки, про що йдеться на Офіційному порталі Києва.
Річ у тім, що ціни на проїзд не переглядали майже десятиліття – з 2018 року. Як зазначили у КМДА, потреба в оновленні цін полягає у тому, аби наблизити тарифи до "економічно обґрунтованого рівня".
Наголошується, що економічно обґрунтований тариф у 2026 році становить 64,60 гривень за поїздку в метро та 44,14 гривні – у наземному комунальному транспорті.
Які актуальні ціни на проїзд у столиці
Кияни, які користуються міським пасажирським транспортом регулярно, можуть придбати проїзні квитки на місяць. Вартість однієї поїздки залежить від кількості:
- 1 – 9 поїздок – 30 гривень за поїздку;
- 10 – 19 – 28,90 гривень;
- 20 – 29 – 27,80 гривень;
- 30 – 39 – 26,60 гривень;
- 40 – 49 – 25,50 гривень;
- 50 – 25 гривень.
Також передбачені місячні проїзні квитки. Вартість однієї поїздки становить приблизно 23,3 – 23,6 гривні:
- 46 поїздок – 1 088 гривень;
- 62 поїздки – 1 463 гривні;
- 92 поїздки – 2 156 гривень;
- 124 поїздки – 2 888 гривень.
Ціни безлімітного місячного проїзного на метро, автобус, трамвай, тролейбус та фунікулер – 3 656 гривень замість 4 875 гривень.
Щодо пільгового проїзду:
- студенти повинні сплатити 50% від вартості місячного проїзного;
- учні під час навчального року можуть їздити безкоштовно, а під час літніх канікул – мають сплачувати 25% від проїзду.
Для гостей столиці чинні безлімітні проїзні:
- на 24 години – 375 гривень;
- на 48 годин – 563 гривні;
- на 72 години – 750 гривень.
Що буде з поїздками, які придбані раніше?
Поїздки, які були придбані до 14 липня, лишатимуться чинними до 14 вересня. Але після цієї дати невикористані поїздки не анулюватимуться – їхню вартість переведуть у грошовий еквівалент та зарахують на баланс транспортної карти.
Крім того, орієнтовно з 1 серпня запровадять пересадковий квиток за ціною 60 гривень. Він дозволятиме пересідати між усіма видами комунального транспорту протягом 90 хвилин.
Таким чином, ціни на транспорт у Києві змінюються на тлі чинних подій та зростання цін. Мова йде про збільшення витрат на електроенергію, паливо, оплату праці тощо.
Що ще варто знати про проїзд у Києві
Розпорядження про підвищення вартості проїзду у Києві підписав мер міста Віталій Кличко. Це відбулося 10 липня.
А у вівторок, 14 липня, українці під стінами Київради влаштували акцію "Збережемо доступний проїзд у Києві". Вони вимагали ввести мораторій на підвищення вартості проїзду у громадському транспорті міста.