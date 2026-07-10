КМДА ще погоджує новий тариф на проїзд

У Києві досі триває процедура погодження нових тарифів на проїзд у громадському транспорті. Через це остаточна дата запровадження нової вартості поки що не визначена, повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури, передає "РБК-Україна".

Водночас у міській адміністрації зазначили, що Департамент економіки та інвестицій уже визначив економічно обґрунтований тариф – 30 гривень за одну поїздку. Його розрахували на основі фінансових показників транспортних підприємств за 2025 рік з урахуванням зростання вартості електроенергії, пального, зарплат працівників та інших виробничих витрат.

У КМДА пояснили, що після завершення всіх необхідних погоджень та підписання відповідного розпорядження документ буде офіційно оприлюднений на порталі міста Києва. Крім того, міська влада окремо повідомить про ухвалене рішення через свої офіційні інформаційні ресурси та соціальні мережі.

Водночас у Департаменті транспортної інфраструктури спростували інформацію, яка поширюється в соцмережах, про можливе відтермінування підвищення тарифу. За словами представників відомства, проєкт наразі проходить усі необхідні етапи погодження, а зміна раніше озвучених планів поки що не передбачається.

Раніше у КМДА повідомляли, що новий тариф у комунальному транспорті столиці може набути чинності з 15 липня після завершення всіх процедур. Водночас дискусія навколо підвищення вартості проїзду триває: зокрема, депутат Київради Андрій Вітренко заявляв, що для родини з трьох осіб таке рішення може означати додаткові витрати до 35 тисяч гривень на рік, тоді як в інших містах, зокрема в Харкові, місцева влада декларує намір і надалі зберігати безкоштовний проїзд у громадському транспорті.