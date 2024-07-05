Ціни в Україні подорожчали

В НБУ пояснюють, що в країні за останні два місяці пришвидшилася інфляція. На це вплинуло декілька факторів.

Що відбувається з інфляцією

В макроекономічному та монетарному огляді НБУ йдеться про те, що споживча інфляція в Україні пришвидшилася як у травні, так і у червні. Зокрема, у червні це відбулося через поступове вичерпання минулорічних врожаїв та перенесення девальвації гривні.

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Відтак фактична споживча інфляція в травні пришвидшилася до 3,3%, але залишалася нижчою за траєкторію прогнозу НБУ.

Фундаментальний інфляційний тиск залишався стійким на тлі збільшення витрат бізнесу на електроенергію та оплату праці, а також послаблення обмінного курсу гривні,

– йдеться в огляді.

Крім того, відомо, що відхилення від прогнозу відбулося через стрімкіше падіння цін на сирі продукти харчування. На це вплинуло більша пропозиція та ефект від торішнього врожаю.

Ситуація у червні

Річна інфляція зросла приблизно до 5,0%.

Зазначається, що через дефіцит електроенергії у червні ділові та споживчі настрої погіршилися, а також активності в низці галузей послабилися.

Попри це сільське господарство високими темпами зростало. Пояснюють це жнивами, які відбулися швидше, ніж торік.

А також обсягами перевалки в портах в умовах стабільної роботи морського коридору.

У червні пригальмувало відновлення ринку праці. За місяць кількість вакансій не змінилася, водночас кількість працівників скоротилася порівняно з травнем.