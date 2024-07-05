Ціни в Україні подорожчали
В НБУ пояснюють, що в країні за останні два місяці пришвидшилася інфляція. На це вплинуло декілька факторів.
Що відбувається з інфляцією
В макроекономічному та монетарному огляді НБУ йдеться про те, що споживча інфляція в Україні пришвидшилася як у травні, так і у червні. Зокрема, у червні це відбулося через поступове вичерпання минулорічних врожаїв та перенесення девальвації гривні.
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Відтак фактична споживча інфляція в травні пришвидшилася до 3,3%, але залишалася нижчою за траєкторію прогнозу НБУ.
Фундаментальний інфляційний тиск залишався стійким на тлі збільшення витрат бізнесу на електроенергію та оплату праці, а також послаблення обмінного курсу гривні,
– йдеться в огляді.
Крім того, відомо, що відхилення від прогнозу відбулося через стрімкіше падіння цін на сирі продукти харчування. На це вплинуло більша пропозиція та ефект від торішнього врожаю.Зауважте! Річна інфляція зросла приблизно до 5,0%.
Ситуація у червні
Зазначається, що через дефіцит електроенергії у червні ділові та споживчі настрої погіршилися, а також активності в низці галузей послабилися.
- Попри це сільське господарство високими темпами зростало. Пояснюють це жнивами, які відбулися швидше, ніж торік.
- А також обсягами перевалки в портах в умовах стабільної роботи морського коридору.