Ціни на срібло летять угору: до нового рекорду — один крок

Срібло продовжує дорожчати другий день поспіль. У п'ятницю, 11 липня, позитивна динаміка закріпилася, коли ціна на срібло досягла верхньої межі за багато тижнів – 37,82 долара.

Як можуть зрости ціни на срібло?

Срібло вже подолало зону опору у 37,30-37,35 долара. Аналітики упевнені, що ціни продовжать рости після такого упевненого злету, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін".

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За прогнозами, далі ціна на срібло може здолати психологічну позначку для покупців у 38,00 доларів.

Якщо дорогоцінному металу вдасться перескочити цей показник, далі його чекає зона опору в районі 38,35-38,40 долара

Коли ж і ця межа залишиться позаду, ціна на срібло може сягнути до рівня 39,00 доларів. Це може статися вперше з вересня 2011 року.

Варто знати! Вартість срібла добре демонструє настрої інвесторів, оскільки це універсальний актив, у який вони вкладають кошти під час економічної та геополітичної невизначеності. На думку аналітиків, зростання ціни, ймовірно, пов'язане з нещодавньою ескалацією конфлікту на Близькому Сході та ослабленням долара США, через що зріс попит на захисні активи.

Як ціна на срібло може відкотитися назад?

Хоча позитивні настрої щодо зростання цін на срібло переважають, проте є можливість розгортання так званого "ведмежого сценарію".

Якщо ціна на срібло опуститься нижче 37,00 доларів, це буде розглядатися як можливість для купівлі, тоді як перша значна зона підтримка знаходиться на рівні 36,50-36,45 долара.

У разі якщо продавці зможуть опустити ціну ще нижче, наступна важлива зона підтримки буде вже на позначці 36,00 доларів.

Відкотившись нижче 36,00 доларів, ціни на срібло змінять тренд на "ведмежий", а падіння прискориться і може сягнути психологічної позначки у 35,00 доларів.