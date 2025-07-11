Как могут вырасти цены на серебро?

Серебро уже преодолело зону сопротивления в 37,30-37,35 доллара. Аналитики уверены, что цены продолжат расти после такого уверенного взлета, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин".

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По прогнозам, далее цена на серебро может преодолеть психологическую отметку для покупателей в 38,00 долларов.

Если драгоценному металлу удастся перескочить этот показатель, далее его ждет зона сопротивления в районе 38,35-38,40 доллара

Когда же и этот предел останется позади, цена на серебро может достичь до уровня 39,00 долларов. Это может произойти впервые с сентября 2011 года.

Стоит знать! Стоимость серебра хорошо демонстрирует настроения инвесторов, поскольку это универсальный актив, в который они вкладывают средства во время экономической и геополитической неопределенности. По мнению аналитиков, рост цены, вероятно, связано с недавней эскалацией конфликта на Ближнем Востоке и ослаблением доллара США, из-за чего вырос спрос на защитные активы.

Как цена на серебро может откатиться назад?

Хотя позитивные настроения по росту цен на серебро преобладают, однако есть возможность развертывания так называемого "медвежьего сценария".

Если цена на серебро опустится ниже 37,00 долларов, это будет рассматриваться как возможность для покупки, тогда как первая значительная зона поддержки находится на уровне 36,50-36,45 доллара.

В случае если продавцы смогут опустить цену еще ниже, следующая важная зона поддержки будет уже на отметке 36,00 долларов.

Откатившись ниже 36,00 долларов, цены на серебро изменят тренд на "медвежий", а падение ускорится и может достичь психологической отметки в 35,00 долларов.