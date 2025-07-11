Как могут вырасти цены на серебро?
Серебро уже преодолело зону сопротивления в 37,30-37,35 доллара. Аналитики уверены, что цены продолжат расти после такого уверенного взлета, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин".
Смотрите также Инвесторы скупают тонны золота: самое большое вливание средств за пять лет
- По прогнозам, далее цена на серебро может преодолеть психологическую отметку для покупателей в 38,00 долларов.
- Если драгоценному металлу удастся перескочить этот показатель, далее его ждет зона сопротивления в районе 38,35-38,40 доллара
- Когда же и этот предел останется позади, цена на серебро может достичь до уровня 39,00 долларов. Это может произойти впервые с сентября 2011 года.
Стоит знать! Стоимость серебра хорошо демонстрирует настроения инвесторов, поскольку это универсальный актив, в который они вкладывают средства во время экономической и геополитической неопределенности. По мнению аналитиков, рост цены, вероятно, связано с недавней эскалацией конфликта на Ближнем Востоке и ослаблением доллара США, из-за чего вырос спрос на защитные активы.
Как цена на серебро может откатиться назад?
Хотя позитивные настроения по росту цен на серебро преобладают, однако есть возможность развертывания так называемого "медвежьего сценария".
- Если цена на серебро опустится ниже 37,00 долларов, это будет рассматриваться как возможность для покупки, тогда как первая значительная зона поддержки находится на уровне 36,50-36,45 доллара.
- В случае если продавцы смогут опустить цену еще ниже, следующая важная зона поддержки будет уже на отметке 36,00 долларов.
- Откатившись ниже 36,00 долларов, цены на серебро изменят тренд на "медвежий", а падение ускорится и может достичь психологической отметки в 35,00 долларов.
Что известно о "медвежьем" тренде?
Медвежий тренд на рынке серебра, как и на любом другом рынке, характеризуется длительным снижением цен. Это период, когда инвесторы становятся пессимистичными относительно стоимости актива и ожидают дальнейшего падения.