Цибуля стрімко дешевшає: що відбувається з цінами та скільки просять у супермаркетах

Цінові гойдалки на ринку овочів продовжують дивувати українських споживачів цієї осені. Попри тривожні прогнози щодо тотального дефіциту, вартість одного з базових продуктів раптово пішла на спад.

Чому ціни пішли вниз та скільки просять фермери

Наразі в Україні фіксується помітне зниження оптових цін на ріпчасту цибулю, хоча навесні експерти прогнозували жорсткий дефіцит, повідомляє AgroTimes. Замість очікуваного подорожчання, фермери змушені віддавати врожай дешевше через масовий продаж прямо з полів.

На півдні країни оптові ціни зараз коливаються в межах 10 – 11 гривень за кілограм, хоча ще нещодавно сягали 14 гривень. На заході України вартість доходила до 18 – 20 гривень, але зараз також спостерігається тимчасове просідання.

Які фактори ледь не спровокували дефіцит

Як зазначає міжнародний консультант Павло Булгаков, порівняно з минулим роком багато господарств значно скоротили площі під цією культурою. Деякі підприємства, які раніше зберігали до 17 тисяч тонн, повністю відмовилися від вирощування.

Середня врожайність впала на 20 – 30 тонн з гектара через пилові бурі на півдні та приморозки із тривалими зливами в інших регіонах. Крім того, на ринок тиснуть систематичні атаки Росії на складські приміщення, що ускладнює зберігання, та активний експорт української цибулі до Молдови, Румунії та Болгарії.

Зниження оптових цін вже поступово відображається на цінниках у великих торговельних мережах. Наприкінці вересня кілограм звичайної ріпчастої цибулі в "АТБ" обійдеться покупцям орієнтовно у 14 – 15 гривень.

обійдеться покупцям орієнтовно у 14 – 15 гривень. У мережі "Сільпо" вартість стартує від 15,50 гривні за кілограм, а у гіпермаркетах "Ашан" і Novus ціна коливається в межах 14,90 – 16,00 гривень.

Експерти радять українцям користуватися моментом для формування запасів, адже з настанням холодів та необхідністю переходу на складське зберігання ціни можуть знову поповзти вгору.

Раніше ми писали, що осінній сезон приніс українцям приємні новини з продуктових ринків, адже вартість моркви почала стрімко йти донизу. Фермери змушені переписувати цінники ледь не щодня, намагаючись якнайшвидше розпродати врожай.