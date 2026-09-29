Почему цены пошли вниз и сколько просят фермеры

В настоящее время в Украине наблюдается заметное снижение оптовых цен на репчатый лук, хотя весной эксперты прогнозировали острый дефицит, сообщает AgroTimes. Вместо ожидаемого подорожания фермеры вынуждены сдавать урожай дешевле из-за массовой продажи прямо с полей.

На юге страны оптовые цены сейчас колеблются в пределах 10–11 гривен за килограмм, хотя еще недавно достигали 14 гривен. На западе Украины стоимость доходила до 18–20 гривен, но сейчас также наблюдается временное снижение.

Какие факторы едва не спровоцировали дефицит

Как отмечает международный консультант Павел Булгаков, по сравнению с прошлым годом многие хозяйства значительно сократили площади под этой культурой. Некоторые предприятия, которые ранее хранили до 17 тысяч тонн, полностью отказались от выращивания.

Средняя урожайность упала на 20–30 тонн с гектара из-за пыльных бурь на юге и заморозков с длительными ливнями в других регионах. Кроме того, на рынок оказывают давление систематические атаки России на складские помещения, что затрудняет хранение, а также активный экспорт украинского лука в Молдову, Румынию и Болгарию.

Снижение оптовых цен уже постепенно отражается на ценниках в больших торговых сетях. В конце сентября килограмм обычного репчатого лука в "АТБ" обойдется покупателям примерно в 14–15 гривен.

обойдется покупателям примерно в 14–15 гривен. В сети "Сильпо" стоимость начинается от 15,50 гривны за килограмм, а в гипермаркетах "Ашан" и Novus цена колеблется в пределах 14,90–16,00 гривен.

Эксперты советуют украинцам воспользоваться моментом для формирования запасов, ведь с наступлением холодов и необходимостью перехода на складское хранение цены могут снова поползти вверх.

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Ранее мы писали, что осенний сезон принес украинцам приятные новости с продовольственных рынков, что стоимость моркови начала стремительно снижаться. Фермеры вынуждены переписывать ценники чуть ли не каждый день, пытаясь как можно быстрее распродать урожай.