Чому ціни пішли вниз та скільки просять фермери

Наразі в Україні фіксується помітне зниження оптових цін на ріпчасту цибулю, хоча навесні експерти прогнозували жорсткий дефіцит, повідомляє AgroTimes. Замість очікуваного подорожчання, фермери змушені віддавати врожай дешевше через масовий продаж прямо з полів.

На півдні країни оптові ціни зараз коливаються в межах 10 – 11 гривень за кілограм, хоча ще нещодавно сягали 14 гривень. На заході України вартість доходила до 18 – 20 гривень, але зараз також спостерігається тимчасове просідання.

Які фактори ледь не спровокували дефіцит

Як зазначає міжнародний консультант Павло Булгаков, порівняно з минулим роком багато господарств значно скоротили площі під цією культурою. Деякі підприємства, які раніше зберігали до 17 тисяч тонн, повністю відмовилися від вирощування.

Середня врожайність впала на 20 – 30 тонн з гектара через пилові бурі на півдні та приморозки із тривалими зливами в інших регіонах. Крім того, на ринок тиснуть систематичні атаки Росії на складські приміщення, що ускладнює зберігання, та активний експорт української цибулі до Молдови, Румунії і Болгарії.

Зниження оптових цін вже поступово відображається на цінниках у великих торговельних мережах. Наприкінці вересня кілограм звичайної ріпчастої цибулі в "АТБ" обійдеться покупцям орієнтовно у 14 – 15 гривень.

обійдеться покупцям орієнтовно у 14 – 15 гривень. У мережі "Сільпо" вартість стартує від 15,50 гривні за кілограм, а у гіпермаркетах "Ашан" та Novus ціна коливається в межах 14,90 – 16,00 гривень.

Експерти радять українцям користуватися моментом для формування запасів, адже з настанням холодів та необхідністю переходу на складське зберігання ціни можуть знову поповзти вгору.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Раніше ми писали, що осінній сезон приніс українцям приємні новини з продуктових ринків, адже вартість моркви почала стрімко йти донизу. Фермери змушені переписувати цінники ледь не щодня, намагаючись якнайшвидше розпродати врожай.