В Україні зміняться ціни на цигарки: Рада підвищила акциз

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11090. У ньому йдеться про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби.

Якими будуть ціни на тютюнові вироби у 2025 році

Законопроєкт підтримали 237 народні депутати, пише 24 канал з посиланням на слова нардепа Ярослава Железняка.

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Згідно з його слів, наступного року пачка цигарок зросте приблизно на 40 гривень. Однак зростання може бути більшим.

Причина полягає у тому, що акцизи цим законом будуть привʼязані до євро, а не до гривні. Тому вони будуть поступово наближатися у своєму обсязі до мінімальних вимог Євросоюзу.

P.S. Правки про вирівнювання акцизів по ТВЕНам не пройшли. Лише 148 голосів,

– написав Железняк.

Чи відбудеться подальший зріст цін на цигарки

Ще 4 червня Рада підтримала у першому читання даний законопроєкт.

Тоді народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що у 2025 році акциз зросте на +23%. Водночас у 2026-2028 роках він буде по +5%.

Зверніть увагу! У цьому році збільшення буде тільки у випадку девальвації.