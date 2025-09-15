Такого не було майже пів століття: ціни на золото рекордно зростають
- Ціни на золото у 2025 році зросли на 39%, досягнувши 3 659 доларів за унцію, через невизначеність економічних перспектив США.
- Інвестори вкладають у золото, щоб захистити заощадження, а зниження процентних ставок робить цей метал привабливішим порівняно з іншими активами.
Ціни на золото у 2025 році зросли на рекордних 39%. Такі темпи зростання випереджають здорожчання дорогоцінних металів в наслідок COVID-19 та рецесій 2007–2009 років.
Що відбувається з цінами на золото?
Навіть після відновлення фондового ринку США інвестори продовжують вкладати гроші в дорогоцінні метали, пише 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.
Дивіться також Продовжує дорожчати: як змінилась вартість золота за перші 2 тижні вересня
Як зазначається, пенсіонер з Невади Кеннет Пек вперше вклав гроші в золото у квітні, прагнучи захистити свої заощадження від хаосу, який, на його думку, спричинила нова адміністрація Дональда Трампа.
При цьому, він планує і надалі тримати золото та пов'язані з ним акції, які вже становлять 17% його портфеля.
Видно, дивацтва стали новою нормою,
– зазначив Пек.
Сучасна "золота лихоманка" торкнулася всього – від магазинів Costco і лондонських підземних сховищ до біржових терміналів на Уолл-Стріт.
Навіть старовинні прикраси стали розглядатися як джерело потенційного прибутку.
Важливо! За даними Dow Jones Market Data, цього року золото подорожчало на 39%. Це обіцяє стати найзначнішим річним зростанням цін з часів пандемії COVID-19 і рецесії 2007–2009 років. Ф'ючерси на цей метал не зростали такими темпами з 1979 року, коли енергетична криза викликала інфляційний шок, що потряс світову економіку.
Чому зростають ціни на золото?
Сьогоднішнє зростання викликане не фінансовою кризою, а діями Білого дому. Інвестори – від великих до приватних – прагнуть захиститися від невизначених перспектив американської економіки та ролі США у світі.
Примітно! У п'ятницю, 12 вересня, ціна цього дорогоцінного металу досягла рекордних 3 649,40 долара за унцію.
Спроби президента США Дональда Трампа перебудувати світову торгівлю підштовхнули інфляцію і сплутали прогнози аналітиків.
Тиск адміністрації на Федеральну резервну систему поставив під сумнів її незалежність – у першій половині року долар США виявився найслабшим за більш ніж півстоліття.
З приходом Трампа в США і Путіна в Росію багато хто вдається до питання: чи не стане ще гірше?
– сказав керівний директор IBV International Vaults London Шон Хоуї.
Як зазначається, IBV International Vaults нещодавно зафіксувала наплив заможних клієнтів, які бажають розмістити золото в її підземному сталевому сховищі.
Зараз більшість покупців впевнені, що ціна продовжить рости, і не поспішають продавати. Наступного року IBV планує майже вдвічі збільшити кількість сейфових комірок,
– додав Хоуї.
Зростання золота почалося майже три роки тому, коли банки та китайські інвестори почали активно скуповувати злитки.
Цього року свій вплив зробили й західні інвестори: вони вклалися в біржові фонди, забезпечені фізичним золотом.
Цікаво! З січня їхні чисті активи зросли на 43%, а березень і квітень стали місяцями з рекордними притоками коштів з 2014 року.
У серпні ціни знову стрімко зросли після того, як глава ФРС Джером Пауелл натякнув на швидке зниження ключової ставки, що викликало сплеск спекуляцій.
Важливо! Зниження процентних ставок робить золото більш привабливим у порівнянні з казначейськими облігаціями, що приносять фіксований дохід. Зниження ставок може підтримати ціни ще й опосередковано: в умовах низького безробіття та високої інфляції це здатне посилити довгостроковий тиск на економіку, знизити прибуток компаній і здорожити кредити.
За даними Saxo Bank, на початок вересня хедж-фонди тримали в золоті майже половину своїх чистих товарних активів.
Інвестори побоюються повторення сценарію кінця 1970-х, коли поєднання високої інфляції та уповільненого зростання викликало різке зростання цін на золото.
Ризик стагфляції, або слова на букву "с", зростає, Це ідеальні умови для золота,
– сказав голова відділу стратегії по золоту в State Street Investment Management Аакаш Доші.
Відновлення довіри до американської економіки та ролі долара може послабити це зростання, але, з огляду на торговельні тертя й ізоляціоністський курс США, перспективи, за словами Доші, "виглядають вкрай хиткими".
Інвестори не відмовилися від ризику – фондовий ринок, підігрітий штучним інтелектом, б'є рекорди, – але паралельно вони страхують себе активами поза доларом.
Трамп явно благоволить золоту,
– додав Доші.
Американці, які все більш песимістично оцінюють економічну ситуацію, здають золото в ювелірні та ломбарди для переплавки та перепродажу.
Цінність сьогодні – не в ювелірній роботі, а в самому металі,
– підкреслив оцінювач Ларк Е. Мейсон-молодший.
Як зазначається, навіть сім'я Трампа виявилася залученою в "золоту" тему.
Дональд Трамп-молодший, батько якого прикрасив Овальний кабінет позолоченими елементами, в останні місяці з'являвся в онлайн-рекламі компанії, що пропонує переводити пенсійні накопичення в золото.
Що потрібно знати про золото і ціни на дорогоцінні метали?
Ціна злитка золота формується залежно від його маси. За один грам "ПриватБанк" надає котирування на рівні 6 515 гривень, тоді як за злиток у 100 грамів ціна за грам значно нижча – 5 310 гривень.
З початку 2025 року золото продемонструвало значне зростання у вартості. Загалом його ціна зросла майже на 40%. Станом на 9 вересня кошти в золоті встановили новий історичний максимум, досягнувши позначки в 3 659 доларів за унцію.