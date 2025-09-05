Які переговори веде Tether з золотодобувною промисловістю?

Компанія Tether розглядає можливості інвестицій у золотодобувну галузь – від видобутку та переробки золота до торгівлі та вкладень у роялті-компанії, пише 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Як зазначається, компанія Tether вела переговори з гірничодобувними та інвестиційними групами про потенційні угоди. Серед компаній – Terranova Resources – золотодобувна компанія, зареєстрована на Британських Віргінських островах, проте угода поки не була досягнута.

Що таке Tether? Компанія Tether зареєстрована в Гонконзі та займається випуском стейблкоїнів, прив'язаних до долара США (USDT), євро (EURT), китайського юаня (CHNT) і золота (XAUT). Найвідоміший її продукт – Tether (USDT), забезпечений доларом США.

Інтерес Tether до сектора посилився після того, як компанія вклала близько 82 мільйони доларів у придбання контрольного пакета майже в 38% акцій канадської компанії Elemental Altus Royalties, що спеціалізується на золотих роялті.

Угода, в результаті якої Tether отримала право збільшити участь у капіталі більш ніж до 50%, відбулася в червні.

Цікаво! Tether також вела переговори з іншими компаніями, що працюють на ринку роялті, і розглядає нові угоди, включаючи можливе розширення частки в Elemental Altus.

Чому Tether хоче інвестувати в золото?

Як зазначається, генеральний директор компанії Паоло Ардоіно давно виступає прихильником інвестицій в золото. Він підкреслював його надійність у порівнянні з національними валютами та заявляв, що вважає золото більш безпечним активом.

Важливо! Зараз Tether зберігає в цюрихському сховищі золоті злитки на суму 8,7 мільйрда доларів, забезпечуючи ними стейблкоїн XAUT.

Виступаючи на конференції Bitcoin 2025, Ардоіно назвав золото "природним біткоїном". За його словами, хоча багато прихильників криптовалюти називають біткоїн "цифровим золотом", він сам розглядає золото як "біткоїн за своєю суттю".

Примітно! У квітні золото досягало позначки 3 300 доларів за унцію, а нещодавно оновило історичний максимум, перевищивши 3 500 доларів.

У другому кварталі Tether відзвітувала про чистий прибуток у 4,9 мільярда доларів. Її зростанню, в тому числі сприяли подорожчання біткоїна і золота.

