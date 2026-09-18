"В масштабах мікрорайону – трагедія": Росія знищила "Амстор" у Запоріжжі

Росія зруйнувала торгівельний комплекс у Запоріжжі. Внаслідок атак травмована одна людина. Виникла пожежа.

Що відомо про російську атаку на Запоріжжя

Рятувальники ліквідували загоряння на загальній площі понад 10 тисяч квадратних метрів, про що повідомили у ДСНС.

Робота ускладнювалась постійними загрозами повторних ворожих ударів, через які вогнеборці відходили в укриття,

– йдеться у повідомленні.

Зокрема, аварійно-рятувальні роботи вже завершені. На місці події працювали усі екстрені служби міста.

Глава Запорізької ОВА Михайло Семікін підтвердив факт влучання по торговому центру.

Михайло Семікін Глава Запорізької ОВА Втрачено місце, яке збирало домогосподарок, трударів по завершенні робочого дня, молоді, яка тусувалася. В масштабах мікрорайону – трагедія. З огляду на цінності нації – невдала спроба ворога нас розхитати. Купимо на ринках. З рук. Чи в інтернеті. Проте матимемо згодом власну ціну за кожний грам.

Вранці 18 вересня Михайло Семікін написав, що внаслідок атаки залишилися суцільні руїни, а торговельний центр у спальному районі міста став згарищем.

У відео можна побачити назву центру – "Амстор". Згідно з інформацією, він знаходився на "правобережжі" міста.

Нагадаємо, що Росія регулярно атакує Україну, зокрема Запоріжжя. Також 17 вересня була здійснена атака на Запоріжсталь. І це була вже четверта атака з серпня.

До цього росіяни атакували ТРК "City Mall" у Запоріжжі. Зокрема, дещо раніше був знищений "Епіцентр".

Однак атак зазнають різні регіони. Ворог атакував "Епіцентр" у Харкові 17 вересня. Росія вдарила по ТЦ реактивним шахедом близько 10 ранку.