Что известно о российской атаке на Запорожье

Спасатели ликвидировали возгорание на общей площади более 10 тысяч квадратных метров, что сообщили в ГСЧС.

Работа осложнялась постоянными угрозами повторных вражеских ударов, из-за которых пожарные уходили в укрытие,

– говорится в сообщении.

В частности, аварийно-спасательные работы уже завершены. На месте происшествия работали все экстренные службы города.

Глава Запорожской ОГА Михаил Семикин подтвердил факт попадания в торговый центр.

Михаил Семикин Глава Запорожской ОГА Потеряно место, где собирались домохозяйки, рабочие после окончания рабочего дня, молодежь, которая тусовалась. В масштабах микрорайона – трагедия. С точки зрения ценностей нации – неудачная попытка врага расшатать нас. Будем покупать на рынках. С рук. Или в интернете. Однако со временем у каждого грамма будет своя цена.

Утром 18 сентября Михаил Семикин написал, что в результате атаки остались сплошные руины, а торговый центр в спальном районе города превратился в пепел.

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На видео видно название центра – "Амстор". Согласно информации, он находился на "правобережье" города.

Напомним, что Россия регулярно наносит удары по Украине, в частности по Запорожью. Также 17 сентября была осуществлена атака на "Запорожсталь". И это была уже четвертая атака с августа.

До этого россияне провели атаку на ТРК "City Mall" в Запорожье. В частности, чуть ранее был уничтожен "Эпицентр".

Однако атакам подвергаются разные регионы. Враг атаковал "Эпицентр" в Харькове 17 сентября. Россия нанесла удар по ТЦ реактивным "Шахедом" около 10 утра.