Частина дизелю від угоди Трампа і Путіна піде в Туреччину

Глобальний енергетичний ринок продовжує лихоманити через несподівані геополітичні домовленості. Поки світ шукає альтернативи, деякі країни вміло користуються ситуацією для власної вигоди.

Звідки пальне та чому це викликає обурення у світі

Туреччина забере частину російського дизелю, який постачається на світові ринки в рамках угоди між Дональдом Трампом та РФ. Про це заявив міністр енергетики країни Альпарслан Байрактар, підкресливши важливість цього кроку для енергобезпеки, пише Reuters.

Росія ввела обмеження на експорт дизелю, але тепер вона досягла угоди з Трампом. Через наші переговори ми заберемо частину цього пального,

– зазначив урядовець.

Ця домовленість вже викликала жорстку критику. Президент України Володимир Зеленський, європейські чиновники та навіть частина республіканців різко засудили таку співпрацю з державою-агресором, адже це дозволяє Москві обходити санкційний тиск та отримувати прибутки для фінансування війни.

Як Анкара планує здобути газову незалежність

Паралельно з імпортом країна робить ставку на власний видобуток у Чорному морі. У першому кварталі 2028 року Туреччина планує запустити другу плавучу газовидобувну платформу.

Зверніть увагу! Це дозволить збільшити щоденний видобуток до 45 мільйонів кубометрів. За словами Байрактара, таких обсягів вистачить, щоб забезпечити власним блакитним паливом три з чотирьох турецьких родин, суттєво зменшивши залежність від зовнішніх постачальників та захистивши гаманці громадян від стрибків цін на імпортний газ.

Туреччина є одним із найбільших газових ринків Європи, який минулого року спожив 59 мільярдів кубометрів, причому власний видобуток становив лише 3,1 мільярда. Анкара історично сильно залежить від енергоносіїв з Росії, Ірану та Азербайджану.

Важливо! Щоб змінити ситуацію, минулої суботи країна вже відправила у Чорне море свою першу плавучу платформу Osman Gazi. Очікується, що вона подвоїть видобуток на найбільшому родовищі Сакар'я до 20 мільйонів кубометрів на добу. Водночас геополітика продовжує вносити корективи: через війну за участю Ірану розвідку вуглеводнів біля берегів Пакистану довелося відкласти на пів року.

До речі, Міністерство фінансів США офіційно продовжило дію генеральних ліцензій, які дозволяють проводити фінансові операції із закордонними автозаправними станціями російського "Лукойлу". Відповідний дозвіл діятиме до 24 квітня 2027 року.