Откуда берется топливо и почему это вызывает возмущение в мире

Турция заберет часть российского дизельного топлива, поставляемого на мировые рынки в рамках соглашения между Дональдом Трампом и РФ. Об этом заявил министр энергетики страны Альпарслан Байрактар, подчеркнув важность этого шага для энергобезопасности, пишет Reuters.

Россия ввела ограничения на экспорт дизельного топлива, но теперь они достигли соглашения с Трампом. Через наши переговоры мы заберем часть этого топлива,

– отметил чиновник.

Эта договоренность уже вызвала резкую критику. Президент Украины Владимир Зеленский, европейские чиновники и даже часть республиканцев резко осудили такое сотрудничество с государством-агрессором, ведь это позволяет Москве обходить санкционное давление и получать прибыль для финансирования войны.

Как Анкара планирует обрести газовую независимость

Параллельно с импортом страна делает ставку на собственную добычу в Черном море. В первом квартале 2028 года Турция планирует запустить вторую плавучую газодобывающую платформу.

Обратите внимание! Это позволит увеличить суточную добычу до 45 миллионов кубометров. По словам Байрактара, таких объемов хватит, чтобы обеспечить собственным "голубым топливом" три из четырех турецких семей, существенно снизив зависимость от внешних поставщиков и защитив кошельки граждан от скачков цен на импортный газ.

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Турция является одним из крупнейших газовых рынков Европы, который в прошлом году потреблял 59 миллиардов кубометров, причем собственная добыча составила всего 3,1 миллиарда. Анкара исторически сильно зависит от энергоносителей из России, Ирана и Азербайджана.

Важно! Чтобы изменить ситуацию, в минувшую субботу страна уже отправила в Черное море свою первую плавучую платформу "Осман Гази". Ожидается, что она удвоит добычу на крупнейшем месторождении Сакарья до 20 миллионов кубометров в сутки. В то же время геополитика продолжает вносить коррективы: из-за войны с участием Ирана разведку углеводородов у берегов Пакистана пришлось отложить на полгода.

Кстати, министерство финансов США официально продлило срок действия генеральных лицензий, позволяющие проводить финансовые операции с зарубежными автозаправочными станциями российской компании "Лукойл". Соответствующее разрешение будет действовать до 24 апреля 2027 года.