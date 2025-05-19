Ердоган заявив про відкриття родовища з 75 мільярдами кубічних метрів газу

У Туреччині на новому газовому родовищі виявили 75 мільярдів кубічних метрів нового природного газу. Цього обсягу вистачить, аби задовольнити потреби турецьких домогосподарств приблизно на 3,5 роки.

Ердоган заявив про відкриття одного з найбільших газових родовищ

Так буріння на свердловині Göktepe-3 за допомогою бурового судна 7-го покоління "Абдулхамід Хан" розпочалося ще 27 березня, пише 24 Канал з посиланням на турецьке видання TRT.

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Це буріння завершилось учора. Про це повідомив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган

У результаті 49-денного буріння, логів та випробувань на глибині 2154 метри у воді та 3500 метрів під землею ми отримали добрі новини зі свердловини Göktepe-3. Завдяки ретельно проведеним роботам, слава Богу, ми виявили нове родовище природного газу обсягом 75 мільярдів кубометрів,

– сказав Ердоган.

Зверніть увагу! Економічна вартість відкритого нами газу становить 30 мільярдів доларів.