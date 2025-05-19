Ердоган заявив про відкриття одного з найбільших газових родовищ
Так буріння на свердловині Göktepe-3 за допомогою бурового судна 7-го покоління "Абдулхамід Хан" розпочалося ще 27 березня, пише 24 Канал з посиланням на турецьке видання TRT.
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Це буріння завершилось учора. Про це повідомив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган
У результаті 49-денного буріння, логів та випробувань на глибині 2154 метри у воді та 3500 метрів під землею ми отримали добрі новини зі свердловини Göktepe-3. Завдяки ретельно проведеним роботам, слава Богу, ми виявили нове родовище природного газу обсягом 75 мільярдів кубометрів,
– сказав Ердоган.
Зверніть увагу! Економічна вартість відкритого нами газу становить 30 мільярдів доларів.
Що ще казав Ердоган?
У своїй промові президент Туреччини зазначив, що його країна успішно рухається у сфері енергетики. Станом на сьогодні, Анкара здійснила 11 бурових робіт у Середземному морі та 38 у Чорному морі.