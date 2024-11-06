В обхід санкцій: Туреччина запроваджує своп у рублях для торгівлі з Росією

Туреччина впроваджує рублевий своп для спрощення торгівлі з Росією. Зокрема, його запустила компанія Bosphorus Gaz, другий за обсягами приватний імпортер російського газу в Туреччині.

Як працює валютний своп

Про те, як працюватиме ця система, розповів генеральний директор Bosphorus Gaz Більгехан Устюндаг. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Bloomberg.

Читайте також Німеччині надійшла перша компенсація за газ, що не доставив "Газпром"

Схема працює так: російські компанії оплачують товари турецьких експортерів не через традиційні банківські перекази, а через посередництво Bosphorus Gaz.

Зауважте! Базові банківські перекази можуть затримуватися через санкції та супроводжуватися високими комісіями.

Після цього російські покупці переводять рублі на рахунок Bosphorus Gaz, який потім виплачує турецьким експортерам еквівалент у євро. Це полегшує доступ до платежів для експортерів, оскільки євро є більш зручними для використання в Туреччині, ніж рублі.

Далі Bosphorus Gaz використовує рублі для оплати російського газу, який купує у "Газпрому".

Цікаво! Всі операції проходять через державний банк Туреччини Emlak Katilim Bankasi для дотримання законності. Компанія стягує комісію за обмін, і товари під санкціями в цій схемі не реалізовуються.

Своп як спосіб обійти санкції

Така ініціатива газового імпортера може працювати як варіант адаптації бізнесу до західних санкцій, запроваджених через військову агресію Росії проти України.

Санкції змусили традиційні банки з обережністю ставитися до операцій з Росією.

До речі! Інші приклади адаптації включають бартерні угоди для сільськогосподарської продукції та розрахунки через сусідні країни, як-от Казахстан.