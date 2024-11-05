Яку компенсацію отримає бюджет Німеччини

У бюджет Німеччини надійде 530 мільйонів євро компенсації. Ці гроші було передано в рамках заходів стабілізації, які здійснює німецька влада, повідомляє 24 Канал з посиланням на Uniper.

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Зверніть увагу! Uniper зобов'язалася передати німецькому уряду будь-яку компенсацію за скорочення постачання газу.

Компанія переглянула розмір резерву 30 вересня 2024 року і на цій основі оцінила його трохи менш як 2,5 мільярди євро. Вона розрахує точну суму платіжного зобов'язання на основі своїх фінансових показників за 2024 рік,

– йдеться у звіті компанії.

В кінці 2023 року Uniper уже зафіксувала резерв для здійснення майбутніх платіжних зобов'язань. Загальна сума сягнула 2,2 мільярда євро.

Зауважте! Найімовірніше за все, уряд Німеччини на початку наступного року отримає ці кошти.