Какую компенсацию получит бюджет Германии

В бюджет Германии поступит 530 миллионов евро компенсации. Эти деньги были переданы в рамках мер стабилизации, которые осуществляет немецкая власть, сообщает 24 Канал со ссылкой на Uniper.

Читайте также Правительство определило объекты для которых не будут применяться отключения света

Обратите внимание! Uniper обязалась передать немецкому правительству любую компенсацию за сокращение поставок газа.

Компания пересмотрела размер резерва 30 сентября 2024 года и на этой основе оценила его чуть менее 2,5 миллиардов евро. Она рассчитает точную сумму платежного обязательства на основе своих финансовых показателей за 2024 год,

– говорится в отчете компании.

В конце 2023 года Uniper уже зафиксировала резерв для осуществления будущих платежных обязательств. Общая сумма достигла 2,2 миллиарда евро.

Заметьте! Вероятнее всего, правительство Германии в начале следующего года получит эти средства.