Для кого не будут происходить отключения

Правительство определило, что теперь отключения не будут применяться к объектам сил безопасности и обороны. Также, несмотря на ограничения, обеспечат электроэнергией мобильных операторов, сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление Кабмина № 1260.

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Приоритетно электроснабжение должно применяться к таким объектам:

сил безопасности и обороны;

технических средств электрокоммуникаций или сооружений электрокоммуникационных сетей (перечень таких определяет Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций);

критической инфраструктуры.

Приоритетно электроснабжения должно также происходить в населенные пункты, которые:

находятся в 20-километровой зоне от границы с Россией и Республикой Беларусь;

находятся в 20-километровой зоне вдоль линии активных боевых действий.

Обратите внимание! Графики почасовых отключений не будут применяться к таким объектам, согласно постановлению, до 1 июня 2025 года.