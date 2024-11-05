Для кого не відбуватимуться відключення

Уряд визначив, що тепер відключення не застосовуватимуться до об’єктів сил безпеки і оборони. Також, попри обмеження, забезпечені електроенергією будуть мобільні оператори, повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову Кабміну № 1260.

Читайте також Опалювальний сезон в Україні розпочато: яка область дотепер залишається без тепла

Пріоритетно електропостачання має застосовуватись до таких об'єктів:

сил безпеки і оборони;

технічних засобів електрокомунікацій чи споруд електрокомунікаційних мереж (перелік таких визначає Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій);

критичної інфраструктури.

Пріоритетно електропостачання має також відбуватись у населенні пункти, які:

знаходяться в 20-кілометровій зоні від кордону з Росією та Республікою Білорусь;

перебувають в 20-кілометровій зоні вздовж лінії активних бойових дій.

Зверніть увагу! Графіки погодинних відключень не будуть застосовуватись до таких об'єктів, згідно з постановою, до 1 червня 2025 року.