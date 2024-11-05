Чи готова Україна до нового опалювального сезону

Готовність українських регіонів до нового опалювального сезону є стовідсотковою, повідомляє 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України В Україні в усіх регіонах стартував опалювальний сезон. Винятком є Херсонщина, де ще зберігається відносно тепла погода.

За словами Шмигаля, станом на зараз, ситуація з опаленням така:

83% від усіх українських котелень працюють;

від усіх українських котелень працюють; в 70% від усіх житлових будинків надходить тепло

від усіх житлових будинків надходить тепло 80% соціально важливих закладів України, таких як школи, дитячі садочки та лікарні уже забезпечені опаленням.

Зверніть увагу! Першочергово опалення подається саме у соціально важливі заклади. Тепло "розподіляється" поступово, на повний запуск системи потрібен час.